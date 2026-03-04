Holi 2026: दूर बैठे अपनों के साथ त्योहार मनाने का मजा देंगे WhatsApp के ये फीचर्स, ऐसे करें यूज

Holi 2026: होली का त्योहार आ गया है. इसका असली मजा तभी है, जब दोस्तों और अपने लोगों के साथ इसे मनाया जाए. अगर आपका कोई दोस्त या फैमिली मेंबर आपसे दूर है तो भी आप WhatsApp के जरिए इस त्योहार का मजा ले सकते हैं. दरसअसल, इस मैसेजिंग ऐप पर कई ऐसे फीचर्स हैं, जिनकी मदद से दोस्तों से कनेक्ट किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि WhatsApp के कौन-से फीचर्स इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं.

वीडियो कॉल

वीडियो कॉल WhatsApp के पुराने और सबसे बड़े फीचर्स में से एक है. अगर आपके दोस्त या फैमिली मेंबर्स आपसे दूर रहते हैं तो वीडियो कॉल के जरिए उनके साथ कनेक्ट किया जा सकता है. आप यह भी देख सकते हैं कि वो कैसे होली मना रहे हैं या आप उन्हें दिखा सकते हैं कि आप कैसे होली सेलिब्रेट कर रहे हैं.

प्लानिंग के लिए ग्रुप वॉइस चैट

अपने ग्रुप में बार-बार मैसेज करने की बजाय आप कॉर्डिनेशन के लिए वॉइस चैट भी स्टार्ट कर सकते हैं. यह ग्रुप कॉल से अलग होती है. वॉइस चैट में ग्रुप के बाकी लोग भी ज्वॉइन हो सकते हैं और आप एक साथ मिलकर इस त्योहार की प्लानिंग कर पाएंगे.

म्यूजिक वाले स्टेटस

होली और गानों का पुराना संबंध हैं. WhatsApp अब यूजर को अपने स्टेटस अपडेट के साथ म्यूजिक एड करने का भी ऑप्शन देती है. इसका फायदा उठाकर आप होली के वीडियो को म्यूजिक के साथ शेयर कर और भी मजेदार बना सकते हैं.

शेड्यूल्ड कॉल्स

अगर आप अलग-अलग शहरों में रहने वाले दोस्तों और फैमिली के साथ एक साथ वर्चुअल होली मनाना चाहते हैं तो इसके लिए पहले से ही कॉल शेड्यूल कर सकते हैं. इससे सब लोगों को कॉल ज्वॉइन करने का समय मिल जाएगा. कॉल टैब में जाकर कॉल शेड्यूल कर पार्टिसिपेंट को इन्वाइट किया जा सकता है.