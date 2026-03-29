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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI Robot: खाना बनाने से घर की सफाई तक, सारे काम करेगा ये रोबोट! चीन की नई टेक्नोलॉजी ने किया हैरान, देखें वीडियो

AI Robot: खाना बनाने से घर की सफाई तक, सारे काम करेगा ये रोबोट! चीन की नई टेक्नोलॉजी ने किया हैरान, देखें वीडियो

AI Robot China's New Technology: कभी ऐसा लगता था कि घर के सारे काम एक रोबोट करेगा ये सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों तक ही सीमित है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 29 Mar 2026 07:03 AM (IST)
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AI Robot: कभी ऐसा लगता था कि घर के सारे काम एक रोबोट करेगा ये सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों तक ही सीमित है. सुबह उठाना, नाश्ता बनाना, कमरे की सफाई करना और दिनभर बिना थके काम करते रहना, ये सब कल्पना जैसा लगता था. लेकिन अब ये सपना धीरे-धीरे हकीकत बनता दिख रहा है. चीन की कंपनी Unipath ने एक ऐसा होम रोबोट पेश किया है जो घर के लगभग सभी काम खुद कर सकता है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

एक ही रोबोट करता है कई काम

इस रोबोट की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ एक काम तक सीमित नहीं है. यह घर के माहौल में आसानी से घूमते हुए कई तरह के काम करता है. वीडियो में इसे किचन में खाना बनाते, फर्श साफ करते, बेड लगाते, कपड़े धोते और यहां तक कि खाना सर्व करते हुए देखा गया है. इसके काम करने का तरीका इतना स्मूद है कि एक काम खत्म होते ही यह बिना रुके दूसरा काम शुरू कर देता है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि काम खत्म होने के बाद यह खुद को भी साफ कर लेता है.

सिर्फ हेल्पर नहीं पूरा होम मैनेजर

यह रोबोट केवल काम करने वाला मशीन नहीं है बल्कि इसे एक फुल-टाइम होम मैनेजर की तरह डिजाइन किया गया है. यह यूजर को समय पर जगा सकता है घर के उपकरण चला सकता है और स्टोरेज को व्यवस्थित भी कर सकता है. यानी यह सिर्फ मदद नहीं करता बल्कि पूरे घर को मैनेज करने की क्षमता रखता है. जो चीज इसे खास बनाती है वह यह है कि यह छोटे-छोटे रोजमर्रा के काम करता है यही वो काम हैं जिनमें ऑटोमेशन सबसे ज्यादा असर डाल सकता है.

AI और रोबोटिक्स का असली सपना

AI और रोबोटिक्स से लोगों की जो उम्मीदें थीं, यह रोबोट उसी दिशा में एक कदम माना जा सकता है. अब तक AI का इस्तेमाल ज्यादातर डिजिटल कामों—जैसे ईमेल लिखना, फोटो बनाना या सवालों के जवाब देना तक सीमित था. लेकिन इस रोबोट के जरिए फिजिकल कामों को संभालने की दिशा में बड़ा बदलाव दिख रहा है. इससे लोगों का समय और मेहनत दोनों बच सकते हैं जो AI का असली उद्देश्य माना जाता रहा है.

चीन की तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी

इस तरह के इनोवेशन यह भी दिखाते हैं कि चीन AI और रोबोटिक्स के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. पहले भी कई बार चीन ने ऐसे रोबोट दिखाए हैं जो एक साथ डांस करते हैं या मार्शल आर्ट्स तक कर सकते हैं. अब यह टेक्नोलॉजी सीधे घरों तक पहुंचती दिख रही है. टेक इंडस्ट्री के बड़े नाम Elon Musk भी पहले चेतावनी दे चुके हैं कि AI और रोबोटिक्स में चीन आगे निकल सकता है और ऐसे उदाहरण इस बात को मजबूत करते हैं.

यह भी पढ़ें: Smartphone Tips: नया फोन खरीदते ही ऑन कर लें 5 सीक्रेट सेटिंग्स! नहीं तो मिनटों में चोरी हो सकता है आपका डेटा

Published at : 29 Mar 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
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