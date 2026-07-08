हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या इंसान कंट्रोल नहीं कर पाएगा AI की स्पीड? बच्चों पर बताया जा रहा सबसे बड़ा खतरा

क्या इंसान कंट्रोल नहीं कर पाएगा AI की स्पीड? बच्चों पर बताया जा रहा सबसे बड़ा खतरा

AI Risks: एआई के विकास की रफ्तार ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. यूएन के सेक्रेटरी-जनरल एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना मुश्किल हो गया है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 08 Jul 2026 12:34 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • बच्चों की सुरक्षा एआई सिस्टम में सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

AI Risks: एआई पूरी रफ्तार के साथ हमारे जीवन में अपनी जगह बनाती जा रही है. दुनियाभर में करोड़ों लोग रोज अपने कामों के लिए एआई टूल्स यूज कर रहे हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई एआई का इस्तेमाल कर रहा है. लगातार यूज के बाद अब इसके खतरे भी सामने आ रहे हैं. हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी-जनरल एंटोनियों गुटरेस ने कहा है कि यह टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि कंपनियों, सरकारों और इसे बनाने वालों के लिए भी इसका मुकाबला करना मुश्किल हो गया है. गुटरेस से पहले कई और जानकार भी एआई को लेकर इस तरह का डर जता चुके हैं.

"देशों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत"

एआई गवर्नेंस पर पहले UN Global Dialogue में बोलते हुए गुटरेस ने कहा कि एआई को लेकर नियम बनाने के लिए सभी देशों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है और बच्चों की सेफ्टी का इसमें विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए. गुटरेस ने चेताया कि एआई के विकास की रफ्तार इस पर नियंत्रण के सरकारों और कंपनियों के प्रयासों से ज्यादा है. उन्होंने कहा कि इकॉनोमी को रिशेप, काम की दुनिया को बदलने वाली, चुनावों को प्रभावित करने और सुरक्षा का संतुलन हिलाने वाली टेक्नोलॉजी तेजी से डिप्लॉय हो रही है और कोई इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है.

गुटरेस बोले- बच्चों पर इसका ज्यादा खतरा

गुटरेस ने अपने संबोधन में बच्चों की सुरक्षा पर खासा जोर दिया. उन्होंने कहा कि एआई सिस्टम की सुरक्षा को जांचे बिना ही ये बच्चों के पास पहुंच रहे हैं. जब तक किसी दवा को सुरक्षित न बता दिया जाए, हम उसे बच्चों तक नहीं जाने देते. हम हर खिलौने की भी जांच करते हैं, लेकिन एआई बच्चों तक पहुंच गई है. यह उनकी लर्निंग, उनकी दोस्ती और उनके पर्सनल सवालों तक पहुंच गई है और किसी ने यह नहीं देखा कि इससे क्या हो सकता है. एआई सिस्टम के खतरों की तरफ ध्यान दिलवाते हुए गुटरेस ने कहा कि कंपनियों के लिए एक शपथ होनी चाहिए कि वो बच्चों के लिए सिस्टम रिलीज करने से पहले यह प्रूव करेंगे कि ये पूरी तरह सुरक्षित हैं.

एआई की स्पीड ने सबको चौंकाया- गुटरेस

गुटरेस ने कहा कि एआई को जिस गति से अपनाया जा रहा है, वह भी हैरान करने वाली है. इंटरनेट को एक अरब लोगों तक पहुंचने में 15 साल का समय लगा था, जबकि एआई सिर्फ 2 साल में वहां पहुंच गई. उन्होंने कहा कि अभी दुनिया ऐसी मशीनों के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हुई है, जो बिना इंसानी निगरानी के अपने फैसले खुद कर सके.

ये भी पढ़ें- गाय के गोबर से मिलेगी एआई डेटा सेंटर को पावर, अमेरिका में चल रही तैयारी

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 08 Jul 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence AI Tools TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Phone Security Tips : फोन चोरी होने पर सबसे पहले करें ये काम, ज्यादातर लोग यहीं कर देते हैं गलती?
फोन चोरी होने पर सबसे पहले करें ये काम, ज्यादातर लोग यहीं कर देते हैं गलती?
टेक्नोलॉजी
क्या इंसान कंट्रोल नहीं कर पाएगा AI की स्पीड? बच्चों पर बताया जा रहा सबसे बड़ा खतरा
क्या इंसान कंट्रोल नहीं कर पाएगा AI की स्पीड? बच्चों पर बताया जा रहा सबसे बड़ा खतरा
टेक्नोलॉजी
100W का चार्जर से खराब हो जाती है iPhone की बैटरी? जानिए क्या है पूरी सच्चाई
100W का चार्जर से खराब हो जाती है iPhone की बैटरी? जानिए क्या है पूरी सच्चाई
टेक्नोलॉजी
Android Watches के ये फायदे जान लिए तो Apple Watch को भूल जाएंगे, पैसे कम, लेकिन फीचर्स भरपूर
Android Watches के ये फायदे जान लिए तो Apple Watch को भूल जाएंगे, पैसे कम, लेकिन फीचर्स भरपूर
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी, सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी
हरियाणा
Gurugram Rains: भारी बारिश के बीच गुरुग्राम पानी-पानी, लोगों को WFH की सलाह, कहीं धंसी सड़कें तो कहीं फंसीं गाड़ियां
भारी बारिश के बीच गुरुग्राम पानी-पानी, लोगों को WFH की सलाह, कहीं धंसी सड़कें तो कहीं फंसीं गाड़ियां
विश्व
मेलोनी पर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
मेलोनी को लेकर ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
क्रिकेट
टीम इंडिया की हार के बीच छाए एमएस धोनी, मैच के बाद फैंस ने घेरा; VIDEO वायरल
टीम इंडिया की हार के बीच छाए एमएस धोनी, मैच के बाद फैंस ने घेरा; VIDEO वायरल
इंडिया
बंगाल में बरुईपुर रेप-हत्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, पुलिस का हथियार छीनकर की थी फायरिंग 
बंगाल में बरुईपुर रेप-हत्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, पुलिस का हथियार छीनकर की थी फायरिंग 
बॉलीवुड
अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी और मांग टीका लगाए रेखा ने लूटी महफिल
अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी में रेखा ने लूटी महफिल
इंडिया
Explained: अब गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की यही वजह?
गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को जोड़ने की यही वजह?
ऑटो
500 KM से ज्यादा रेंज, महाराष्ट्र सरकार ने एक साथ खरीदीं 57 इलेक्ट्रिक कारें, ये है प्लान
500 KM से ज्यादा रेंज, महाराष्ट्र सरकार ने एक साथ खरीदीं 57 इलेक्ट्रिक कारें, ये है प्लान
ABP NEWS
Viral News: मुंबई का ट्रैफिक चला रहा Spider-Man! वीडियो हुआ वायरल
Viral News: मुंबई का ट्रैफिक चला रहा Spider-Man! वीडियो हुआ वायरल
ENT LIVE
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
Embed widget