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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीPhone Security Tips : फोन चोरी होने पर सबसे पहले करें ये काम, ज्यादातर लोग यहीं कर देते हैं गलती?

Phone Security Tips : फोन चोरी होने पर सबसे पहले करें ये काम, ज्यादातर लोग यहीं कर देते हैं गलती?

Phone Security Tips : ऐसे में फोन गायब होने पर लोग अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की जगह अगर समय रहते सही कदम उठाए जाएं, तो फोन वापस मिलने की संभावना बढ़ सकती है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 08 Jul 2026 12:35 PM (IST)
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Phone Security Tips : फोन खो जाना या चोरी हो जाना किसी बड़ी परेशानी से कम नहीं है.  मोबाइल सिर्फ बात करने के लिए नहीं, बल्कि बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, जरूरी डॉक्यूमेंट और पर्सनल जानकारी रखने का भी जरूरी जरिया बन गया है. ऐसे में फोन गायब होने पर लोग अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की जगह अगर समय रहते सही कदम उठाए जाएं, तो फोन वापस मिलने की संभावना बढ़ सकती है. कई लोग जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं या पुलिस में शिकायत करने में देरी कर देते हैं, जिससे परेशानी और बढ़ जाती है. इसलिए फोन खोने या चोरी होने के तुरंत बाद सही प्रक्रिया अपनाना बहुत जरूरी है. इससे पुलिस और संबंधित सिस्टम आपके मोबाइल को ढूंढने में बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि फोन चोरी होने पर सबसे पहले क्या काम करें. 

फोन चोरी होने पर सबसे पहले क्या काम करें 

अगर आपका मोबाइल खो गया है या चोरी हो गया है, तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है. बिना समय गंवाए इसकी जानकारी नजदीकी पुलिस को दें. इसके साथ ही केंद्र सरकार के सीईआईआर (CEIR) पोर्टल पर अपने मोबाइल का रजिस्ट्रेशन कराएं. इस पोर्टल की मदद से मोबाइल को ब्लॉक किया जा सकता है और उसकी ट्रैकिंग में भी मदद मिलती है. 

CEIR पोर्टल पर अपने मोबाइल का रजिस्ट्रेशन कैसे करें

1. सीईआईआर (CEIR) पोर्टल पर मोबाइल का रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान है. अगर आपका फोन खो गया है या चोरी हो गया है, तो सबसे पहले CEIR पोर्टल ceir.gov.in पर जाएं. 

2. यहां Block Stolen/Lost Mobile ऑप्शन पर क्लिक करें.

3.अब मांगी गई जानकारी भरें, जैसे मोबाइल का IMEI नंबर, मोबाइल का मॉडल, मोबाइल नंबर, खोने या चोरी होने का स्थान और तारीख और पुलिस शिकायत की जानकारी

4. अपनी पहचान से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट और पुलिस शिकायत की कॉपी अपलोड करें. 

5. सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें. 

6. फॉर्म जमा होने के बाद आपको एक Request ID मिलेगी. इस आईडी की मदद से आप बाद में अपने आवेदन और मोबाइल की स्थिति (Status) ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. 

शिकायत दर्ज करते समय ये जानकारी जरूर दें

पुलिस में शिकायत करते समय मोबाइल से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी सही-सही देना बहुत जरूरी होता है. इसमें मोबाइल का आईएमईआई (IMEI) नंबर, मोबाइल का मॉडल, सिम नंबर और घटना से जुड़ी पूरी जानकारी शामिल होनी चाहिए. सही जानकारी मिलने पर पुलिस के लिए मोबाइल ढूंढना आसान हो जाता है और उसके मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है.

यह भी पढ़ें - Pakistan Terrorist Attacks: पाकिस्तान में हर साल कितने आतंकी हमले होते हैं? खुद से ही परेशान है पड़ोसी मुल्क 

किसी का मिला हुआ मोबाइल अपने पास रखना पड़ सकता है भारी

अगर किसी व्यक्ति को रास्ते में कोई मोबाइल मिलता है, तो उसे अपने पास रखने की जगह नजदीकी पुलिस थाने में जमा कराना चाहिए. अगर कोई मोबाइल मिलने के बाद भी उसकी जानकारी पुलिस को नहीं देता और उसे अपने पास रखता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. 

मोबाइल का बिल और IMEI नंबर हमेशा संभालकर रखें

मोबाइल खरीदते समय उसका बिल सुरक्षित रखना चाहिए. साथ ही मोबाइल का आईएमईआई नंबर भी कहीं नोट करके रखना जरूरी है. अगर कभी मोबाइल खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो यह जानकारी पुलिस जांच के दौरान काम आती है और जरूरी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होने से प्रक्रिया आसान हो जाती है. 

यह भी पढ़ें -   Court Summons: क्या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया जा सकता है, क्या है कानून?

Published at : 08 Jul 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
CEIR Portal IMEI Number Phone Stolen Mobile Track Phone Block Phone Security Tips
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