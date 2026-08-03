आईफोन 18 प्रो हो सकता है महंगा, लॉन्च से पहले प्राइस बढ़ने का बड़ा दावा

iPhone 18 Price: अगर आप सितंबर में आईफोन 18 प्रो खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपकी जेब पर पहले से ज्यादा असर पड़ सकता है. कई मार्केट एनालिस्ट्स की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एप्पल इस बार अपने प्रो मॉडल्स की प्राइस में बड़ा इजाफा कर सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की प्राइस करीब 250 से 300 डॉलर तक बढ़ सकती है. भारतीय करेंसी में यह बढ़ोतरी करीब 28 हजार रुपये तक हो सकती है. हालांकि, एप्पल ने अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है.

आखिर क्यों बढ़ सकती है प्राइस?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईफोन 18 प्रो में नया ए20 प्रो चिप दिया जा सकता है, जिसे टीएसएमसी की नई 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर तैयार किया जाएगा. इस चिप को बनाने की कॉस्ट पहले के मुकाबले ज्यादा बताई जा रही है. इसके अलावा डीआरएएम और नैंड मेमोरी की बढ़ती कीमत, बड़ी बैटरी, बेहतर कैमरा सिस्टम और दूसरे प्रीमियम हार्डवेयर भी फोन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ा रहे हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि कंपनी इस अतिरिक्त खर्च का कुछ हिस्सा ग्राहकों से वसूलेगी.

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मिल सकते हैं कई बड़े अपग्रेड

अगर रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं तो आईफोन 18 प्रो में कई बड़े अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं. डिजाइन पहले जैसा रहेगा, लेकिन छोटा डायनामिक आइलैंड, पतले बेजल्स और नए कलर ऑप्शन मिल सकते हैं. इसमें 6.3 इंच और 6.9 इंच का ओएलईडी डिस्प्ले नए एलटीपीओ+ पैनल के साथ आने की उम्मीद है. परफॉर्मेंस के लिए नया ए20 प्रो चिप, 12 जीबी रैम और आईओएस 27 का सपोर्ट मिल सकता है. कैमरे में 48 मेगापिक्सल वैरिएबल अपर्चर मेन कैमरा, बेहतर टेलीफोटो और 24 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलने की चर्चा है. वहीं बड़ी बैटरी, नया सी2 मॉडेम, बेहतर 5जी स्पीड और सैटेलाइट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी इस फोन को पहले से ज्यादा एडवांस बना सकते हैं.

भारत में कितनी हो सकती है प्राइस?

अगर रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं, तो भारत में आईफोन 18 प्रो की शुरुआती प्राइस 1,39,900 रुपये से 1,49,900 रुपये के बीच हो सकती है. वहीं आईफोन 18 प्रो मैक्स की शुरुआती प्राइस 1,59,900 रुपये से 1,69,900 रुपये तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है. हालांकि, असली प्राइस का खुलासा लॉन्च इवेंट के दौरान ही होगा.

कब होगा लॉन्च?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एप्पल सितंबर में आईफोन 18 सीरीज लॉन्च कर सकता है. फिलहाल 9 सितंबर को लॉन्च इवेंट होने की चर्चा है, लेकिन कंपनी ने अभी तक इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है. ऐसे में यूजर्स को लॉन्च इवेंट का इंतजार करना होगा, जहां प्राइस और सभी फीचर्स से पर्दा उठेगा.

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