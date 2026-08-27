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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI से अब वॉशिंग मशीन भी हुई स्मार्ट, खुद करेगी कपड़ों की धुलाई

AI से अब वॉशिंग मशीन भी हुई स्मार्ट, खुद करेगी कपड़ों की धुलाई

कपड़े धोने की मेहनत कम करने के बाद अब वॉशिंग मशीनें खुद समझदारी से काम करने लगी हैं. AI पावर्ड मशीनें कपड़ों का वजन, फैब्रिक और गंदगी के हिसाब से वॉश प्रोग्राम चुनने में मदद करती हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 27 Aug 2026 12:22 PM (IST)
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  • AI वॉश कपड़े, दाग पहचानकर अपने आप धुलाई कार्यक्रम चुनता है.

वॉशिंग मशीन आने से पहले कपड़े धोने में काफी मेहनत और समय लगता था. इसके बाद ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीनों ने यह काम काफी आसान कर दिया. अब नई तकनीक के साथ बाजार में ऐसी स्मार्ट वॉशिंग मशीनें भी मौजूद हैं, जो कपड़ों का वजन, फैब्रिक और गंदगी समझकर धुलाई का तरीका तय करने में मदद करती हैं. AI पावर्ड वॉशिंग मशीन का मकसद हर बार सही वॉश प्रोग्राम चुनने की परेशानी को कम करना है. इससे समय, पानी, बिजली और डिटर्जेंट की बचत हो सकती है. कुछ मॉडल में Wi-Fi कनेक्टिविटी भी मिलती है, जिससे स्मार्टफोन के जरिए मशीन की सेटिंग्स को कंट्रोल किया जा सकता है. 

टच स्क्रीन से लेकर AI वॉश तक यह मशीन है बेस्ट 

Haier F17 वॉशर-ड्रायर AI वॉश के साथ स्मार्ट डोजिंग, स्टीम वॉश और वॉश के साथ ड्रायर की सुविधा मिलती है. Haier F17 वॉशर-ड्रायर की कीमत 75,990 रुपये है. इसकी सबसे अलग खासियत 15, 20 और 25 डिग्री तक घूमने वाली टच स्क्रीन है. स्क्रीन को यूजर अपनी ऊंचाई और देखने की जगह के अनुसार ऊपर की तरफ झुका सकता है. इससे मशीन इस्तेमाल करते समय बार-बार नीचे झुकने की जरूरत कम हो सकती है. इसमें AI वॉश, स्मार्ट डोजिंग, स्टीम वॉश और वॉश के साथ ड्रायर भी मिलता है. 

AI खुद समझेगा कपड़ों की जरूरत

F17 में AI वॉश फीचर दिया गया है. कंपनी के अनुसार, यह कपड़ों के लोड, फैब्रिक और दाग जैसी चीजों के आधार पर वॉश प्रोग्राम सुझा सकती है. मिल्क, कॉफी, मड और स्वेट जैसे दागों के लिए मशीन अलग वॉश साइकिल चुन सकती है. यहां AI किसी चैटबॉट की तरह काम नहीं करता, बल्कि सेंसर से मिली जानकारी के आधार पर वॉश को एडजस्ट करता है. 

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ये 5 AI वॉशिंग मशीन भी हैं ऑप्शन

1. Haier HW70-IM12929BK में AI DBT, PuriSteam, 15 वॉश प्रोग्राम और 1200 RPM स्पिन स्पीड मिलती है. इसकी क्षमता 7 किलोग्राम है और यह 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है. 

2. IFB DIVA GXN 6010 CMS 6 किलोग्राम की फ्रंट लोड मशीन है. इसमें AI, DeepClean, 30 मिनट Steam Refresh, 9 Swirl Wash और Eco Inverter जैसे फीचर मिलते हैं. इसकी एनर्जी रेटिंग 5 स्टार है. 

3. Godrej WTEON ALP 75 5.0 FDAG GPGR की क्षमता 7.5 किलोग्राम है. यह टॉप लोड मशीन है और इसमें AI तकनीक, इन-बिल्ट हीटर, 6 वॉश प्रोग्राम, Delay Start और Child Lock जैसे फीचर मिलते हैं. 

4. Samsung WW70T502NAN1TL 7 किलोग्राम की फ्रंट लोड मशीन है. इसमें Wi-Fi कनेक्टिविटी, डिजिटल इन्वर्टर मोटर, AI कंट्रोल, सेल्फ डाइगनोसिस और 20 वॉश प्रोग्राम मिलते हैं. इसकी स्पिन स्पीड 1200 RPM है. 

5. LG FHP1209Z5M की क्षमता 9 किलोग्राम है. इसमें AI Direct Drive, Steam, 6 Motion DD और Wi-Fi जैसे फीचर मिलते हैं. इसमें 14 वॉश प्रोग्राम और 1200 RPM स्पिन स्पीड दी गई है.  

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 27 Aug 2026 12:22 PM (IST)
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