30 हजार की रेंज में कौन सा फोन देता है सबसे ज्यादा फीचर्स? जानें हर डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Motorola Edge, OnePlus Nord में बड़ी बैटरी, Snapdragon प्रोसेसर.

स्मार्टफोन खरीदने के लिए अब जरूरी नहीं कि आपको 50-60 हजार रुपये तक का बजट रखना पड़े. 30 हजार रुपये तक की कीमत में भी ऐसे कई फोन मौजूद हैं, जिनमें बड़ी बैटरी, हाई-रिजॉल्यूशन कैमरा, AMOLED डिस्प्ले, तेज चार्जिंग और दमदार प्रोसेसर जैसे फीचर्स मिल रहे हैं. इस रेंज में अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से कई ऑप्शन मौजूद हैं. अगर आपको बेहतरीन कैमरा, ज्यादा बैटरी बैकअप या लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट पाना है, तो कई अच्छे स्मार्टफोन ऑप्शन हैं. हर फोन में अलग-अलग खासियतें दी गई हैं, इसलिए अपनी जरूरत के हिसाब से सही मॉडल चुनना जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि 30 हजार की रेंज में कौन सा फोन सबसे ज्यादा फीचर्स देता है.

30 हजार की रेंज में कौन सा फोन सबसे ज्यादा फीचर्स देता है

1. Redmi Note 15 Pro - अगर आपका फोकस कैमरा है, तो Redmi Note 15 Pro एक ऑप्शन है. इसकी शुरुआती कीमत 29,999 रुपये है. इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है. सेल्फी के लिए 20MP फ्रंट कैमरा मिलता है. फोन में 6.83 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. इसमें 6,580mAh बैटरी 45W फास्ट चार्जिंग और 22.5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है.

2. Motorola Edge 70 Fusion - Motorola Edge 70 Fusion की शुरुआती कीमत 26,999 रुपये है. इसमें 50MP Sony LYTIA 710 प्राइमरी कैमरा, 13MP अल्ट्रा वाइड कैमरा और 32MP फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसका 6.78 इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर के साथ 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलता है. इसमें 7,000mAh बैटरी और 68W TurboPower चार्जिंग दी गई

3. OnePlus Nord CE 6 - OnePlus Nord CE 6 की शुरुआती कीमत 29,999 रुपये है. इसमें 50MP+2MP रियर कैमरा और 32MP फ्रंट कैमरा दिया गया है. 6.78 इंच की 1.5K AMOLED स्क्रीन 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर, 8GB RAM और 256GB तक स्टोरेज मिलता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत 8,000mAh बैटरी है, जो 80W फास्ट चार्जिंग और 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है.

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4. Samsung Galaxy F56 5G - Samsung Galaxy F56 5G की शुरुआती कीमत 24,999 रुपये है. इसमें 50MP प्राइमरी कैमरा वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 12MP फ्रंट कैमरा मिलता है. फोन में 6.7 इंच Full HD+ Super AMOLED डिस्प्ले, Exynos 1480 प्रोसेसर, 8GB RAM और 256GB तक स्टोरेज दिया गया है. इसमें 5,000mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग है.

5. Nothing Phone 3a Pro - Nothing Phone 3a Pro की शुरुआती कीमत 27,999 रुपये है. इसमें 50MP प्राइमरी कैमरे के साथ 3x ऑप्टिकल जूम वाला 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो और 8MP अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है. सेल्फी के लिए 50MP फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसमें 6.77 इंच AMOLED डिस्प्ले, 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट और Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर है. फोन में 5,000mAh बैटरी, 50W फास्ट चार्जिंग और Nothing का Glyph Interface भी मिलता है.

30 हजार रुपये के बजट में यह भी ऑप्शन

30 हजार रुपये के बजट में Realme 16x 5G, Realme P4 Power 5G, Infinix Note Edge, Redmi Note 15 Pro 5G, Vivo V60e, Realme P4 Pro 5G, Realme 15 Pro 5G, Motorola Edge 60 Pro, Vivo V50e, Samsung Galaxy A36 5G और Vivo V50 जैसे कई ऑप्शन मौजूद हैं. Realme 16x 5G और Realme P4 Pro 5G में 7,000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है.

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