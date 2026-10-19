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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीघर की निगरानी करने वाला कैमरा खुद न बन जाए खतरा! ऐसे रखें सुरक्षित

घर की निगरानी करने वाला कैमरा खुद न बन जाए खतरा! ऐसे रखें सुरक्षित

घर की निगरानी करने वाला सिक्योरिटी कैमरा आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा भी बन सकता है. जानिए कैमरा हैकिंग के संकेत, इससे बचने के तरीके और कैमरा हैक होने का शक हो तो तुरंत क्या करें.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 19 Oct 2026 05:53 PM (IST)
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  • हैकिंग के शक पर तुरंत बिजली काटें, पासवर्ड बदलें.

घर से बाहर निकलते समय अब कई लोग मोबाइल पर अपने घर का लाइव वीडियो देखकर तसल्ली कर लेते हैं. घर में कौन आया, आसपास क्या हो रहा है और सब कुछ ठीक है या नहीं, इन सवालों का जवाब सिक्योरिटी कैमरे कुछ ही सेकंड में दे देते हैं. लेकिन जिस कैमरे को घर की सुरक्षा के लिए लगाया गया है, वही इंटरनेट से जुड़ने के कारण आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा भी बन सकता है. साइबर अपराधी इन कैमरों तक पहुंच बनाकर लाइव फुटेज, पुरानी रिकॉर्डिंग और निजी जानकारियां देख सकते हैं. ऐसे में सिर्फ कैमरा लगाना काफी नहीं है, बल्कि उसे डिजिटल खतरों से सुरक्षित रखना भी जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि सिक्योरिटी कैमरे को कैसे सुरक्षित रखें. 

घर की निगरानी करने वाले कैमरे को कैसे रखें सुरक्षित

1. अगर आपके सिक्योरिटी अकाउंट पर किसी अनजान लॉगिन या पासवर्ड बदलने का अलर्ट आता है, तो इसे गंभीरता से लें.

2. अगर कैमरा बिना आपके निर्देश के घूमने लगे या उसका एंगल अपने आप बदल जाए, तो यह साइबर अपराधी तक पहुंच का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में एक्सेस लॉग और पुरानी रिकॉर्डिंग की जांच करना सही रहेगा. 

2.  कैमरे, राउटर और सिक्योरिटी अकाउंट के लिए अलग-अलग मजबूत पासवर्ड रखें. 

4. आसान पासवर्ड इस्तेमाल करने से बचें और राउटर में WPA2 एन्क्रिप्शन चालू रखें. 

5. अगर कैमरा टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सुविधा देता है, तो इसे भी एक्टिव करें.  इससे पासवर्ड किसी के हाथ लगने पर भी अकाउंट में प्रवेश के लिए एक अतिरिक्त  वेरिफिकेशन जरूरी होगा. 

6. हमेशा भरोसेमंद कंपनी का कैमरा चुनें, जिसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और नियमित फर्मवेयर अपडेट की सुविधा हो.

7. दूर से कैमरा देखने के लिए VPN का इस्तेमाल किया जा सकता है. जरूरत न होने पर रिमोट एक्सेस बंद रखें और लॉगिन अलर्ट पर नजर रखें. 

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हैकिंग का शक हो तो तुरंत क्या करें?

अगर कैमरा हैक हो गया है, तो सबसे पहले सिस्टम की बिजली सप्लाई डिस्कनेक्ट करें. इसके बाद सिक्योरिटी अकाउंट, राउटर और जुड़े डिवाइस के पासवर्ड बदलें. कैमरा बनाने वाली कंपनी से संपर्क करके गलत एक्टिविटी की जानकारी दें और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम पूछें. 

घर का सिक्योरिटी कैमरा इस वजह से हो सकता है हैक

सिक्योरिटी कैमरा लोकल हैकिंग से हैक हो सकता है, जिसमें कोई व्यक्ति आपके घर या नेटवर्क के नजदीक पहुंचकर सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश कर सकता है. इसके लिए नेटवर्क सिग्नल में हस्तक्षेप करना या चुराए गए पासवर्ड का इस्तेमाल करना जैसे तरीके अपनाए जा सकते हैं. इसके अलावा रिमोट हैकिंग के जरिए भी सिक्योरिटी कैमरा हैक हो सकता है. जिसमें दूर बैठकर इंटरनेट के जरिए कैमरे तक पहुंच बनाई जाती है. 

यह भी पढ़ें - Amazon के नए AI गैजेट्स सुनेंगे आपकी बातें, कैसे काम करती है टेक्नोलॉजी?

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 19 Oct 2026 05:53 PM (IST)
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