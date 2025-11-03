अब चुटकियों में बनेंगे गाने, सिंगर की भी जरूरत नहीं, OpenAI लॉन्च करेगी नया AI टूल
OpenAI इन दिनों एक नए म्यूजिक टूल पर काम कर रही है, जो लिरिक्स या ऑडियो प्रॉम्प्ट से म्यूजिक जनरेट कर सकेगा. इससे क्रिएटर्स और म्यूजिशियंस का काम आसान हो जाएगा.
ऑडियो और वीडियो के बाद अब AI से म्यूजिक जनरेट करना भी आसान होने वाला है. ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI इसके लिए नया म्यूजिक जनरेटर टूल लाने की तैयारी कर रही है. इस टूल की मदद से टेक्स्ट-बेस्ड लिरिक्स या ऑडियो प्रॉम्प्ट से ऑरिजनल गाने बनाए जा सकेंगे. टेक्स्ट-टू-इमेज और सोरा वीडियो टूल लॉन्च करने के बाद अब कंपनी उसी लार्ज-लैंग्वेज AI मॉडल का यूज कर इस टूल को तैयार करेगी. आइए जानते हैं कि यह टूल कैसे काम करेगा.
नए टूल में होंगे कमाल के फीचर्स
बताया जा रहा है कि OpenAI का नया टूल लिरिक्स से गाना बनाने के अलावा रिकॉर्डेड ऑडियो से भी म्यूजिक जनरेट कर सकेगा. इसके अलावा यह वोकल ट्रैक्स पर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी एड करने में सक्षम होगा. कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि यह वीडियो क्लिप पर बैकग्राउंड म्यूजिक को भी सिंक कर सकेगा. एक तरह से देखा जाए तो यह टूल सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के आधार पर एक गाना तैयार कर देगा. इस टूल से क्रिएटर्स और म्यूजिशियंस का काम एकदम आसान होने वाला है.
गूगल और सुनो के लिए होगी मुश्किल
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस टूल के लिए OpenAI न्यूयॉर्क के ज्यूलियार्ड स्कूल के छात्रों के साथ मिलकर काम कर रही है. इस टूल से गूगल म्यूजिक LM और सुनो जैसे म्यूजिक जनरेशन टूल को कड़ी टक्कर मिलेगी. इनके अलावा हाल ही में Adobe ने अपने फायरफ्लाई में भी वीडियो और ऑडियो जनरेशन टूल को शामिल किया है. इस तरह देखा जाए तो म्यूजिक जरनेटर टूल्स की मार्केट में भी कंपीटिशन बढ़ रहा है. OpenAI के अपकमिंग टूल को लेकर अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इस टूल को ChatGPT में इंटीग्रेट किया जाएगा या वीडियो जनरेटर सोरा की तरह अलग से ऐप के तौर पर लॉन्च किया जाएगा. साथ ही इसकी लॉन्चिंग डेट की भी जानकारी सामने नहीं आई है.
