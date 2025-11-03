सिर्फ ऑडियो सुनने के काम नहीं आएंगे एयरपॉड्स, कैमरा भी मिलेगा, सामने आ गई ऐप्पल की प्लानिंग

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGadgetsसिर्फ ऑडियो सुनने के काम नहीं आएंगे एयरपॉड्स, कैमरा भी मिलेगा, सामने आ गई ऐप्पल की प्लानिंग

एयरपॉड्स को अब तक की सबसे बड़ी अपग्रेड देते हुए ऐप्पल इनमें कैमरा सेंसर जोड़ सकती है. कैमरा वाले एयरपॉड्स अगले साल लॉन्च किए जा सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 03 Nov 2025 10:06 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल के एयरपॉड्स अब सिर्फ म्यूजिक और ऑडियो सुनने के ही काम नहीं आएंगे. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अपनी एयरपॉड्स को अब तक का सबसे बड़ा अपग्रेड देते हुए इन्हें इंटीग्रेटेड इंफ्रारेड (IR) कैमरा से लैस कर सकती है. कैमरा जुड़ जाने से एयरपॉड्स कई नए AI-पावर्ड और मिक्स्ड-रिएलिटी वाले फीचर्स को सपोर्ट कर पाएंगे. रिपोर्ट्स पर यकीन किया जाए तो कैमरा वाले एयरपॉड्स अगले साल लॉन्च हो सकते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

IR सेंसर क्या काम करेगा?

कयास लगाए जा रहे हैं कि कैमरा वाले एयरपॉड्स प्रो को IR सेंसर से लैस किया जाएगा. यह आईफोन में मिलने वाले ट्रूडेप्थ सिस्टम जैसा होगा, जो इशारे समझने के साथ-साथ बॉडी और हेड मूवमेंट को भी ट्रैक कर पाएगा. इस कारण ऐप्पल विजन प्रो जैसे डिवाइसेस के साथ इसका इंटरेक्शन आसान हो जाएगा और यूजर को एक इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस मिलेगा. ऐप्पल की प्लानिंग इसे किसी मौजूद मॉडल से रिप्लेस करने की बजाय एक और एडवांस्ड ऑप्शन के तौर पर पेश करने की है. कंपनी पिछले कुछ समय से अपने प्रोडक्ट्स को अलग-अलग यूजर्स की जरूरत और बजट के हिसाब से डिजाइन कर रही है. हाल ही में एयरपॉड्स 4 भी इसी प्लानिंग के तहत ANC और स्टैंडर्ड वेरिएंट में लॉन्च किया गया था.

अगले साल एयरपॉड लाइनअप में हो सकते हैं 5 मॉडल

अगर सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से रहा तो अगले साल एयरपॉड लाइनअप में कुल 5 मॉडल हो जाएंगे. इनमें कैमरा सेंसर वाले एयरपॉड्स प्रो 3, स्टैंडर्ड एयरपॉड्स प्रो 3, एयरपॉड्स 4 (ANC सपोर्ट और स्टैंडर्ड) और एयरपॉड्स मैक्स मॉडल होंगे. इस तरह देखा जाए तो ज्यादा ऑप्शंस के साथ-साथ यह ऐप्पल की अब तक की सबसे महंगी एयरपॉड्स लाइनअप भी हो सकती है. साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि ऐप्पल वीयरेबल मार्केट में अलग-अलग प्रोडक्ट्स के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

ये भी पढ़ें-

अरे ये क्या! इंजीनियर ने ऑर्डर किया लगभग दो लाख की महंगी कीमत वाला फोन, कंपनी ने भेज दी मार्बल टाइल

Published at : 03 Nov 2025 10:06 AM (IST)
Tags :
Gadget Airpods Apple TECH NEWS
