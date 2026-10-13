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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीई-कॉमर्स सेल के बाद ऑफलाइन बाजार में धूम, कितना सस्ता मिल रहा सामान?

ई-कॉमर्स सेल के बाद ऑफलाइन बाजार में धूम, कितना सस्ता मिल रहा सामान?

Online सेल ही नहीं अब Offline मार्केच में भी आपको टीवी TV, Fridge और AC पर से ऑफर मिल रहे हैं जो Online मार्केट से ज्यादा सस्ते हैं. इसमें साथ में मिलेगी 30 महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई जान लें पूूरी खबर.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 13 Oct 2026 04:59 PM (IST)
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देश में इन दिनों नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है इसके बाद कुछ ही हफ्तों में दीवाली की धूमधाम नजर आएगी. जब भी कोई Festive सीजन आता है तो कई कंपनियों की ओर से बड़ी-बड़ी सेल्स आती है. ऐसे में लोग सबसे पहले Online प्लेटफॉर्म्स पर Offers चेक करते हैं. Amazon और Flipkart जैसी वेबसाइट्स के बड़े-बड़े डिस्काउंट देखकर लगता है कि सबसे सस्ता सामान तो Online ही मिल रहा है. लेकिन Online सेल के बाद अब लोकल Offline बाजारों में भी Discounts दिए जा रहे हैं. 

लोकल और बड़ी कंपनियों ने ग्राहकों को वापस दुकानों तक खींचने के लिए कई तगड़े Offers शुरू कर दिए है. महंगाई के इस दौर में कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. पुराने स्टॉक पर भारी छूट से लेकर आसान किस्तों के Offer मिल रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं Online शाॅपिंग के मुकाबले Offline में कितना फायदा मिल रहा है.

Electronics के पुराने Stock पर भारी छूट 

Offline बाजार की सेल में सबसे बड़ा सरप्राइज यह मिल रहा है कि कई कंपनियां अपना पुराना Stock बिल्कुल पुराने दामों पर ही बेच रही हैं. यानी जब कच्चे माल के दाम कम थे और प्रोडक्ट्स खरीदे गए थे कंपनियां उसी पुरानी कीमत पर माल ग्राहकों को निकाल रही हैं. इससे Fridge, TV और AC जैसी चीजों पर ग्राहकों को कई हजारों रुपये की अच्छी खासी बचत हो रही है. रिटेल महंगाई के इस दौर में जहां हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं. वहीं Offline मार्केट में मिल रहा यह डिस्काउंट ग्राहकों के लिए बहुत फायदे का सौदा साबित हो रहा है. आप भी कोई Electronic आइटम लेने की सोच रहे हैं तो यह मौका मत गवाइंए. 


ई-कॉमर्स सेल के बाद ऑफलाइन बाजार में धूम, कितना सस्ता मिल रहा सामान?

30 महीने तक के लिए No-Cost EMI 

अगर आपको लगता है कि बड़ा सामान खरीदने के लिए एकमुश्त पैसे चाहिए. तो Offline बाजार में अब आपको बहुत से Cash की जरूरत नहीं है. पहले जहां Consumer Durables पर अधिकतम 12 महीने की EMI का ऑप्शन मिलता था वहीं अब इसे बढ़ाकर सीधा 30 महीने तक कर दिया गया है. यानी अब आप अपनी पसंद का महंगा गैजेट और होम अप्लायंसेज बिना किसी टेंशन के लंबी किस्तों पर घर ला सकते हैं. 

बैंक और फाइनेंस कंपनियां भी इस पर Zero Processing Fees का ऑफर भी दे रही हैं. Processing Fees जीरो होने से ग्राहकों को Loan और Finance कराना भी काफी सस्ता पड़ा रहा है. इसके अलावा कई बैंक कार्ड्स पर 20 परसेंट तक का Cashback और Exchange Offers में पुराने उपकरणों भी अच्छी वैल्यू दी जा रही है. इस वजह से Offline Shopping हर किसी को अपनी तरफ खींच रही है.


ई-कॉमर्स सेल के बाद ऑफलाइन बाजार में धूम, कितना सस्ता मिल रहा सामान?

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बढ़ती महंगाई के बीच Offline ऑफर्स अच्छी डील

एक तरफ जहां खाने-पीने की चीजें और रिटेल महंगाई लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है. वहीं दूसरी तरफ Electronic Market में मिल रहे यह ऑफर्स राहत बनकर आए हैं. पिछले एक साल में AC, Smartphone और Washing Machine की Online Average Rates में 4 से 11 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ऐसे में Online खरीदारी थोड़ी महंगी पड़ने लगी है. जिसका फायदा अब लोकल Offline बाजार उठा रहे हैं. 

कंपनियां और बैंक मिलकर ऐसी Schemes लेकर आए हैं जिससे ग्राहक की जेब पर सीधा बोझ न पड़े और वह आसानी से त्योहारों की खुशियां मना सके. अगर आप भी इस त्योहारी सीजन में कोई नया गैजेट या होम अप्लायंसेज खरीदने का प्लान बना रहे हैं. तो Online की बजाय अपने नजदीकी Offline मार्केट का चक्कर जरूर लगाएं. यकीनन आपको वहां अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 13 Oct 2026 04:59 PM (IST)
Tags :
Technology Electronic Market Festive Offer
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