ई-कॉमर्स सेल के बाद ऑफलाइन बाजार में धूम, कितना सस्ता मिल रहा सामान?

देश में इन दिनों नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है इसके बाद कुछ ही हफ्तों में दीवाली की धूमधाम नजर आएगी. जब भी कोई Festive सीजन आता है तो कई कंपनियों की ओर से बड़ी-बड़ी सेल्स आती है. ऐसे में लोग सबसे पहले Online प्लेटफॉर्म्स पर Offers चेक करते हैं. Amazon और Flipkart जैसी वेबसाइट्स के बड़े-बड़े डिस्काउंट देखकर लगता है कि सबसे सस्ता सामान तो Online ही मिल रहा है. लेकिन Online सेल के बाद अब लोकल Offline बाजारों में भी Discounts दिए जा रहे हैं.

लोकल और बड़ी कंपनियों ने ग्राहकों को वापस दुकानों तक खींचने के लिए कई तगड़े Offers शुरू कर दिए है. महंगाई के इस दौर में कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. पुराने स्टॉक पर भारी छूट से लेकर आसान किस्तों के Offer मिल रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं Online शाॅपिंग के मुकाबले Offline में कितना फायदा मिल रहा है.

Electronics के पुराने Stock पर भारी छूट

Offline बाजार की सेल में सबसे बड़ा सरप्राइज यह मिल रहा है कि कई कंपनियां अपना पुराना Stock बिल्कुल पुराने दामों पर ही बेच रही हैं. यानी जब कच्चे माल के दाम कम थे और प्रोडक्ट्स खरीदे गए थे कंपनियां उसी पुरानी कीमत पर माल ग्राहकों को निकाल रही हैं. इससे Fridge, TV और AC जैसी चीजों पर ग्राहकों को कई हजारों रुपये की अच्छी खासी बचत हो रही है. रिटेल महंगाई के इस दौर में जहां हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं. वहीं Offline मार्केट में मिल रहा यह डिस्काउंट ग्राहकों के लिए बहुत फायदे का सौदा साबित हो रहा है. आप भी कोई Electronic आइटम लेने की सोच रहे हैं तो यह मौका मत गवाइंए.





30 महीने तक के लिए No-Cost EMI

अगर आपको लगता है कि बड़ा सामान खरीदने के लिए एकमुश्त पैसे चाहिए. तो Offline बाजार में अब आपको बहुत से Cash की जरूरत नहीं है. पहले जहां Consumer Durables पर अधिकतम 12 महीने की EMI का ऑप्शन मिलता था वहीं अब इसे बढ़ाकर सीधा 30 महीने तक कर दिया गया है. यानी अब आप अपनी पसंद का महंगा गैजेट और होम अप्लायंसेज बिना किसी टेंशन के लंबी किस्तों पर घर ला सकते हैं.

बैंक और फाइनेंस कंपनियां भी इस पर Zero Processing Fees का ऑफर भी दे रही हैं. Processing Fees जीरो होने से ग्राहकों को Loan और Finance कराना भी काफी सस्ता पड़ा रहा है. इसके अलावा कई बैंक कार्ड्स पर 20 परसेंट तक का Cashback और Exchange Offers में पुराने उपकरणों भी अच्छी वैल्यू दी जा रही है. इस वजह से Offline Shopping हर किसी को अपनी तरफ खींच रही है.





यह भी पढ़ें: Gmail की तर्ज पर व्हाट्सएप, मैसेज-फोटो और वीडियो होंगे शेड्यूल!



बढ़ती महंगाई के बीच Offline ऑफर्स अच्छी डील

एक तरफ जहां खाने-पीने की चीजें और रिटेल महंगाई लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है. वहीं दूसरी तरफ Electronic Market में मिल रहे यह ऑफर्स राहत बनकर आए हैं. पिछले एक साल में AC, Smartphone और Washing Machine की Online Average Rates में 4 से 11 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ऐसे में Online खरीदारी थोड़ी महंगी पड़ने लगी है. जिसका फायदा अब लोकल Offline बाजार उठा रहे हैं.

कंपनियां और बैंक मिलकर ऐसी Schemes लेकर आए हैं जिससे ग्राहक की जेब पर सीधा बोझ न पड़े और वह आसानी से त्योहारों की खुशियां मना सके. अगर आप भी इस त्योहारी सीजन में कोई नया गैजेट या होम अप्लायंसेज खरीदने का प्लान बना रहे हैं. तो Online की बजाय अपने नजदीकी Offline मार्केट का चक्कर जरूर लगाएं. यकीनन आपको वहां अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे.

यह भी पढ़ें: 5 Star फ्रिज कितनी बिजली बचाता है, 2 Star या 3 Star से कितनी ज्यादा?