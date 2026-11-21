Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एंड्रॉइड 16 OS, IP64 रेटिंग, डॉल्बी एटमॉस स्पीकर इसमें शामिल.

Motorola Edge 70 Neo : स्मार्टफोन मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Motorola लगातार नए मॉडल पेश कर रहा है. इसी बीच कंपनी अपनी Edge 70 सीरीज का विस्तार करने जा रही है. इस सीरीज में अब तक Edge 70, Edge 70 Pro, Edge 70 Max, Edge 70 Pro+ और Edge 70 Fusion जैसे स्मार्टफोन शामिल हैं. अब कंपनी Motorola Edge 70 Neo को लॉन्च करने की तैयारी में है. कंपनी ने इस नए स्मार्टफोन के डिजाइन से लेकर इसके स्पेसिफिकेशन तक की जानकारी सामने रख दी है. तो आइए जानते हैं कि Motorola Edge 70 Neo में क्या-क्या खास मिलने वाला है और यह कब भारत में लॉन्च होगा.

इस दिन भारत में लॉन्च होगा Motorola Edge 70 Neo

Motorola Edge 70 Neo भारत में 24 नवंबर को लॉन्च होने वाला है. कंपनी ने इसकी बिक्री के लिए Flipkart और Motorola India के ऑनलाइन स्टोर को कंफर्म किया है, हालांकि फोन की बिक्री कब शुरू होगी और इसके साथ कौन से लॉन्च ऑफर्स मिलेंगे, इसकी जानकारी लॉन्च के दिन सामने आएगी. साथ ही Motorola Edge 70 Neo की कीमत का खुलासा भी 24 नवंबर को लॉन्च के दौरान होगा. इसे चार Pantone कलर और अलग-अलग फिनिश में पेश किया जाएगा.

Motorola Edge 70 Neo के स्पेसिफिकेशन

फोन में 6.8 इंच का Super HD Extreme AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रेजोल्यूशन 2772 बाय 1272 पिक्सल है. इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट, 5200 निट्स की पीक ब्राइटनेस और Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन दिया गया है. पिछले मॉडल Edge 60 Neo के मुकाबले इसमें रिफ्रेश रेट और ब्राइटनेस बेहतर हुई है. परफॉर्मेंस के लिए फोन में Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है. इसके साथ 8GB LPDDR5X RAM मिलेगी, जिसे RAM Boost के जरिए 24GB तक बढ़ाया जा सकता है. इसमें 128GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलेगी, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है.

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कैमरा और बैटरी में क्या मिलेगा?

फोटोग्राफी के लिए फोन के पिछले हिस्से में 50MP का Sony LYTIA 710 प्राइमरी कैमरा और 2MP Macro Vision सेंसर दिया गया है. इसके अलावा 3-in-1 लाइट सेंसर भी मिलेगा. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा है. Motorola Edge 70 Neo में 7000mAh की बैटरी मिलेगी. यह 45W TurboPower चार्जिंग और 7.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है. कंपनी का दावा है कि फोन एक बार चार्ज करने पर 53 घंटे तक चल सकता है. इसमें Bypass Charging का फीचर भी दिया गया है.

Android 16 के साथ आएगा फोन

सॉफ्टवेयर के मामले में यह स्मार्टफोन Android 16 पर काम करेगा. कंपनी इसमें 3 बड़े OS अपडेट और 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देगी. इसके अलावा फोन को IP64 रेटिंग और MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन मिला है. इसमें Dolby Atmos सपोर्ट वाले डुअल स्टीरियो स्पीकर भी दिए गए हैं.

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