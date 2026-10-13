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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGmail की तर्ज पर व्हाट्सएप, मैसेज-फोटो और वीडियो होंगे शेड्यूल!

Gmail की तर्ज पर व्हाट्सएप, मैसेज-फोटो और वीडियो होंगे शेड्यूल!

WhatsApp में आ गया है एक ऐसा नया फीचर जो बदल देगा आपका WhatsApp चलाने का एक्सपीरिएंस. जीमेल की तरह ही अब आप इसमें भी कर सकेगें मैसेज, फोटो और वीडियो शेड्यूल. जानें पूरी खबर.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 13 Oct 2026 11:39 AM (IST)
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  • WhatsApp ला रहा है मैसेज शेड्यूल करने का नया फीचर।
  • मैसेज, फोटो, वीडियो 14 दिन तक शेड्यूल कर सकेंगे।
  • यह पर्सनल और ग्रुप चैट्स में सुरक्षित, ऑटोमैटिक डिलीवरी देगा।

इंसान आज कितनी भी Busy क्यों न हो जरूरी कामों के लिए समय निकाल ही लेता है. लेकिन कई बार समय का ध्यान न रह पाने के चलते कुछ चीजें वक्त पर नहीं हो पाती, जैसे किसी को खास समय पर जरूरी बात याद दिलानी हो, आधी रात को किसी को Birthday Wish करना हो. अगर आप भी इस बात से परेशान रहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है. 

WhatsApp अब अपने करोड़ों यूजर्स के लिए एक ऐसा कमाल का फीचर लाने की तैयारी में है जिसका इंतजार लोग लंबे वक्त से कर रहे थे. अब आप बिल्कुल Gmail की तर्ज पर WhatsApp पर भी अपने Message, Photo और Video को पहले से ही Schedule कर सकेंगे. यानी आप टाइम सेट कर दीजिए और आपका मैसेज ठीक तय वक्त पर खुद-ब-खुद सामने वाले तक पहुंच जाएगा भले ही आपका फोन उस वक्त आपके हाथ में हो या न हो. जानें कैसे काम करेगा यह फीचर.

कैसे काम करेगा यह नया फीचर?

अब आप सोच रहे होंगे कि यह नया फीचर आखिर काम कैसे करेगा तो चलिए जान लेते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो WhatsApp अपने Android Beta वर्जन जैसे 2.26.40.7 पर इस फीचर की Testing कर रहा है. इसका इस्तेमाल करना उतना ही आसान है जितना किसी को आम मैसेज भेजना. आपको बस अपनी Chat में जाना ह  अपना मैसेज टाइप करना है और फिर जो Send वाला Button होता है. उसे थोड़ा दबाकर यानी Hold करके रखना है. 

अगर आपके फोन में यह अपडेट आ चुका है, तो तुरंत स्क्रीन पर एक नई Window खुल जाएगी जहां तारीख और समय यानी Date and Time सेट करने का Option मिल जाएगा. आप चाहें तो किसी भी Text मैसेज के साथ-साथ Photo, Video या Link को भी बिल्कुल इसी तरह सेट कर सकते हैं. बस टाइम Fix कीजिए और भूल जाइए बाकी का सारा काम WhatsApp खुद संभाल लेगा.


Gmail की तर्ज पर व्हाट्सएप, मैसेज-फोटो और वीडियो होंगे शेड्यूल!

10 मिनट से लेकर दो हफ्ते तक का मिलेगा टाइम

इस Upcoming फीचर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको Timing को लेकर काफी Flexibility मिलने वाली है. आप चाहें तो आज से लेकर आने वाले दो हफ्तों के भीतर यानी 14 दिन तक का समय चुनकर कोई भी मैसेज Schedule कर सकते हैं. कम से कम आप Message को 10 मिनट बाद के लिए भी सेट कर सकते हैं.

इसके अलावा अगर आप कोई Photo या Video भेज रहे हैं तो भेजने से पहले Drawing Editor की मदद से उसे Edit भी कर सकेंगे और उसमें अपनी पसंद का Caption भी जोड़ पाएंगे. आपके यह सभी Scheduled Message भी End-to-End Encrypted होंगे. यानी आपकी बातें पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी.


Gmail की तर्ज पर व्हाट्सएप, मैसेज-फोटो और वीडियो होंगे शेड्यूल!

यह भी पढ़ें: बैंक खाते में पैसे डालकर ठगी! क्या है Jumped Deposit Scam?

Personal Chat से लेकर Group तक आएगा काम 

यह नया Scheduling फीचर सिर्फ अकेले में बातचीत तक के लिए ही नहीं है. बल्कि यह Personal Chats के साथ-साथ Group Chats में भी भौकाल मचाने के लिए तैयार है. अगर आप किसी Group में कोई जरूरी Announcement पहले से तय करके रखना चाहते हैं तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं होगी आप पहले ही इसे Schedule कर सकते हैं.  हालांकि इसमें एक छोटा सा Twist यह है कि जो मैसेज आपने Schedule किया है वह सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगा जो उस वक्त Group का हिस्सा थे.

सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि अगर मैसेज भेजने के तय वक्त पर आपका फोन Internet से Connect नहीं भी है या App बंद पड़ी है. तब भी यह Automatic तरीके से Deliver हो जाएगा. इसके अलावा अगर मूड बदल गया और आप तय वक्त से पहले उस मैसेज को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से हो जाएगा. फिलहाल यह Beta टेस्टर्स के लिए है लेकिन बहुत जल्द यह हम सबके फोन में नजर आने वाला है.

यह भी पढ़ें: बार-बार बफरिंग से छुटकारा चाहिए? Wi-Fi राउटर में बदलें ये 5 सेटिंग्स

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 13 Oct 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
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