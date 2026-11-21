मुंबई के घाटकोपर में एक जोड़े पर हुए हमले के मामले पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि, 'मुंबई में इस्लामिक आतंकवाद को तेजी से बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है. किरीट सोमैया ने बताया कि कल शाम करीब 4 बजे कुर्ला के पास घाटकोपर में एक जोड़ा एक सार्वजनिक गार्डन में गया था.

तभी वहां टोपी पहने 8-10 मुस्लिम युवकों ने उन पर हमला किया और उनसे पूछा कि वे वहां कैसे आ गए, साथ ही कहा कि हिंदुओं को वहां आने की इजाजत नहीं है. बीजेपी नेता ने कहा कि मैंने रात में घाटकोपर पुलिस स्टेशन से बात कर FIR दर्ज करा दी है. कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि कुछ नाबालिगों को किशोर न्यायालय (जुवेनाइल कोर्ट) के सामने पेश किया गया है और उनके माता-पिता को भी बुलाया गया है.

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'मराठी मुंबई को मुस्लिम मुंबई में बदलने नहीं देंगे'

किरीट सोमैया ने बोला कि पूरी दुनिया में इस्लामीकरण 80 प्रतिशत तक है, तो वहीं हिंदुओं की सिर्फ 17 प्रतिशत ही है. उन्होंने दावा किया है कि यह रिपोर्ट अमेरिकी संस्थान ने दी. बीजेपी नेता का कहना है कि हम मराठी मुंबई को मुस्लिम मुंबई में बदलने की इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे.'

पुलिस ने मामले पर बताया है कि यह घटना 20 नवंबर को कुर्ला में फीनिक्स मॉल के पास स्थित एक सार्वजनिक गार्डन में हुई. जहां एक युवक-युवती फोटो खींच रहे थे, तभी 8-10 मुस्लिम युवकों ने उन पर भद्दी टिप्पणियां शुरू कर दीं. इसके बाद मुस्लिम लड़कों ने जोड़े में बैठे युवक को लात-घूंसों से जमकर पीटा. बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया X पर वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि 'मुस्लिम' गुंडागर्दी. वहीं पुलिस ने BNS की धाराओं 189(2), 189(4), 118(1), 352 और 351(2) के तहत 8 नाबालिगों (कानून के साथ संघर्ष में आए बच्चों) के खिलाफ FIR दर्ज की है.