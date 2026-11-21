Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom थंडरबोल्ट 5 में चार्जिंग क्षमता 140W से 240W तक.

Thunderbolt 4 vs 5 : आजकल ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में USB-C पोर्ट देखने को मिलता है. फोन चार्ज करना हो, लैपटॉप को पावर देनी हो या मॉनिटर और एक्सटर्नल SSD कनेक्ट करना हो, एक ही तरह का कनेक्टर कई काम कर सकता है, लेकिन हर USB-C पोर्ट और केबल की क्षमता एक जैसी नहीं होती है. खासकर Thunderbolt 4 और Thunderbolt 5 की बात करें तो दोनों के बीच डेटा ट्रांसफर की स्पीड, चार्जिंग और डिस्प्ले कनेक्ट करने की सुविधा में काफी अंतर है.

Thunderbolt एक कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड है. यही वजह है कि महंगे लैपटॉप, मॉनिटर या डॉकिंग स्टेशन खरीदते समय Thunderbolt के अलग-अलग वर्जन के बीच का फर्क जानना जरूरी हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इन दोनों स्टैंडर्ड में क्या अंतर है और आपके लिए कौन सा बेहतर हो सकता है.

Thunderbolt 4 और 5 में कितना अंतर है?

इन दोनों स्टैंडर्ड के बीच सबसे बड़ा अंतर डेटा ट्रांसफर की क्षमता का है. Thunderbolt 4 अधिकतम 40Gbps की बैंडविड्थ देता है, जबकि Thunderbolt 5 में यह क्षमता बढ़कर 80Gbps हो गई है. ऐसे में नए वर्जन में दोगुनी बैंडविड्थ मिलती है. Thunderbolt 5 में Bandwidth Boost फीचर भी दिया गया है. इसकी मदद से जरूरत पड़ने पर एक दिशा में 120Gbps तक की बैंडविड्थ मिल सकती है, जबकि दूसरी दिशा में 40Gbps बनी रहती है. यह खासतौर पर उन लोगों के लिए यूजफुल है, जो एक साथ कई हाई-रेजोल्यूशन मॉनिटर यूज करते हैं.

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डिस्प्ले और SSD के मामले में कौन आगे?

Thunderbolt 4 के जरिए दो 4K डिस्प्ले 60Hz पर या एक 8K डिस्प्ले कनेक्ट किया जा सकता है. वहीं Thunderbolt 5 तीन 4K डिस्प्ले 144Hz पर या दो 8K डिस्प्ले 60Hz पर चलाने की क्षमता रखता है. इसके अलावा, PCIe बैंडविड्थ भी Thunderbolt 5 में 64Gbps है, जबकि Thunderbolt 4 में यह 32Gbps तक सीमित है. इसका फायदा एक्सटर्नल GPU और तेज NVMe SSD यूज करने वालों को मिल सकता है.

चार्जिंग और पावर डिलीवरी में भी बदलाव

Thunderbolt 4 में लैपटॉप चार्जिंग के लिए 100W तक की पावर डिलीवरी का सपोर्ट जरूरी है. Thunderbolt 5 में यह बढ़कर 140W हो गया है, हालांकि यह स्टैंडर्ड USB Power Delivery के जरिए 240W तक की क्षमता को भी सपोर्ट कर सकता है, हालांकि सही चार्जिंग स्पीड लैपटॉप, चार्जर और केबल पर निर्भर करती है.

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