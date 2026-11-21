Kartik Ravi Pradosh Vrat 2026: सनातन धर्म में हर महीने की त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत विशेष मानी जाती है. जब यह पावन तिथि रविवार के दिन पड़ती है, तो इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है. साल 2026 में कार्तिक शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 22 नवंबर, रविवार को पड़ रहा है.

क्योंकि यह पवित्र कार्तिक मास का अंतिम प्रदोष व्रत भी है, इसलिए धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है. इस दिन सच्ची श्रद्धा से उपवास रखने और संध्या काल में महादेव की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं.

कार्तिक रवि प्रदोष व्रत 2026: तिथि और शुभ मुहूर्त

पंचांग की गणना के अनुसार, प्रदोष व्रत में संध्या काल यानी प्रदोष काल की पूजा का ही मुख्य विधान होता है. 22 नवंबर को पूजा के लिए शुभ समय इस प्रकार है:

त्रयोदशी तिथि आरंभ: 22 नवंबर 2026 को सुबह 04:56 बजे से

त्रयोदशी तिथि समाप्त: 23 नवंबर 2026 को रात 02:36 / 02:37 बजे तक

शिव पूजा का शुभ मुहूर्त (प्रदोष काल): शाम 05:25 बजे से रात 08:06 बजे तक

दुर्लभ शुभ योग: इस दिन सुबह 06:49 बजे से अगले दिन यानी 23 नवंबर की सुबह 04:15 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा. इसके साथ ही रवि योग का भी निर्माण हो रहा है, जो किसी भी शुभ कार्य और साधना के फल को कई गुना बढ़ा देता है.

रवि प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व:

रवि प्रदोष व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें भोलेनाथ के साथ-साथ प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव की कृपा भी प्राप्त होती है. ज्योतिष और धर्मशास्त्रों के अनुसार, सूर्य को आरोग्य, आत्मविश्वास और मान-सम्मान का कारक माना गया है.

ऐसे में रवि प्रदोष का व्रत करने वाले साधक को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और समाज में यश की प्राप्ति होती है. इसके अलावा, कार्तिक मास में भगवान विष्णु और शिव की संयुक्त भक्ति का विशेष पुण्य मिलता है. इस मास के अंतिम प्रदोष पर किया गया जप, तप और दान अक्षय फल प्रदान करता है.

रवि प्रदोष व्रत की सरल पूजा विधि और नियम:

इस दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए. पूरे दिन सात्विक विचार रखते हुए फलाहार (फल, दूध या मेवे) ग्रहण करें और अन्न व तामसिक भोजन से दूर रहें.

संध्या कालीन तैयारी: शाम को प्रदोष काल (सूर्यास्त के आसपास) में फिर से स्नान करें या हाथ-पैर धोकर स्वच्छ कपड़े धारण करें.

शिव अभिषेक: पूजा स्थल या मंदिर में जाकर शिवलिंग का शुद्ध जल या पंचामृत से अभिषेक करें.

पूजन सामग्री अर्पण: महादेव को बेलपत्र, अक्षत (साबुत चावल), सफेद चंदन, सफेद फूल, धूप और घी का दीपक अर्पित करें. माता पार्वती और पूरे शिव परिवार का भी पूजन करें.

मंत्र जाप और आरती: आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से "ॐ नमः शिवाय" या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. इसके बाद रवि प्रदोष व्रत कथा पढ़ें या सुनें और अंत में भगवान शिव की आरती उतारें.

रवि प्रदोष व्रत की संक्षिप्त पौराणिक कथा:

पौराणिक कथा के अनुसार, प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी धर्मनिष्ठ पत्नी भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे, लेकिन दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे. एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान ब्राह्मण को दो अनाथ बालक मिले, जिन्हें दंपति ने अपने पुत्रों की तरह स्नेह देकर पाला.

बड़े होने पर वे दोनों बालक जंगल में घूमते हुए रास्ता भटककर दूसरे राज्य पहुंच गए. वहां के राजा ने उनके तेज और सद्गुणों से प्रभावित होकर उन्हें महल में रख लिया. आगे चलकर उनमें से एक बालक वहां का राजा बना और दूसरा सेनापति.

उधर, ब्राह्मण दंपति वृद्ध और दुर्बल हो चुके थे, फिर भी उन्होंने नियमित रूप से प्रदोष व्रत और संध्या शिव पूजा जारी रखी. एक दिन राजा और सेनापति बने वे दोनों बालक भ्रमण करते हुए अपने पालक माता-पिता के नगर पहुंचे.

परिचय मिलने पर वृद्ध दंपति भावुक हो गए. दोनों बालकों ने उन्हें आदर सहित महल ले जाकर राजसी सम्मान दिया और उनके सभी कष्ट दूर कर दिए.

कथा का सार: निस्वार्थ सेवा और प्रदोष काल में की गई सच्ची शिव आराधना से जीवन की दरिद्रता और दुखों का नाश होता है.

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