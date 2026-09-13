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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी80s लुक वाली AI फोटो का खुला राज! जानें अपलोड करते ही इमेज के साथ क्या होता है?

80s लुक वाली AI फोटो का खुला राज! जानें अपलोड करते ही इमेज के साथ क्या होता है?

80s लुक वाली AI फोटो बनाते समय आपकी अपलोड की गई इमेज के साथ क्या होता है? जानिए AI ऐप्स आपकी फोटो को कैसे प्रोसेस करते हैं और डेटा को लेकर क्या सावधानी जरूरी है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 13 Sep 2026 01:06 PM (IST)
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आजकल सोशल मीडिया पर 80s यानी पुराने जमाने के लुक में अपनी फोटोज बदलने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. AI टूल्स कुछ सेकेंड में आपकी नॉर्मल फोटो को रेट्रो कपड़ों, पुराने कैमरा इफेक्ट और विंटेज बैकग्राउंड के साथ बदल देते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी फोटो AI टूल पर अपलोड करने के बाद उसके साथ असल में क्या होता है?

फोटो अपलोड करते ही क्या होता है?

जानकारी के अनुसार, जब आप किसी AI फोटो एडिटिंग या जनरेशन टूल में फोटो अपलोड करते हैं तो इमेज नॉर्मली कंपनी के सर्वर तक जाती है. वहां AI मॉडल फोटो में मौजूद चेहरा, कपड़े, बैकग्राउंड और दूसरी विजुअल जानकारी को प्रोसेस करके आपके दिए कमांड्स के मुताबिक नई इमेज तैयार करता है.

यानी 80s लुक वाली फोटो बनाने के लिए आपकी ओरिजिनल फोटो को पहले सिस्टम पढ़ता और उसको एनलाइज करता है. इसके बाद उसी आधार पर एक नई फोटो तैयार की जाती है.

यह भी पढ़ें: क्या है 1980s Retro Trend ? इसमें कैसे बनाएं अपनी तस्वीर

क्या ओरिजिनल फोटो हमेशा के लिए सेव रहती है?

इसका जवाब हर AI प्लेटफॉर्म के लिए अलग होता है. दरअसल, कुछ सर्विसेज फोटो को केवल प्रोसेसिंग के दौरान रखती हैं और कुछ समय बाद उसे डिलीट करने का दावा करती हैं. वहीं कुछ प्लेटफॉर्म अपनी सर्विस को बेहतर बनाने, सुरक्षा जांच या दूसरे मकसद के लिए अपलोड किए गए कंटेंट को कुछ समय तक स्टोर कर सकते हैं.

इसलिए किसी भी AI टूल पर फोटो अपलोड करने से पहले उसकी Privacy Policy और Terms जरूर पढ़ना चाहिए. खासतौर पर ये देखना जरूरी है कि कंपनी आपकी फोटो को कितने समय तक रखती है और उसका इस्तेमाल किस मकसद से कर सकती है.

AI ट्रेनिंग में इस्तेमाल हो सकती है फोटो?

ये सबसे अहम सवाल है. कुछ AI सर्विसेज की नीतियों में यूजर कंटेंट को मॉडल सुधारने या सर्विस डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करने की परमिशन हो सकती है जबकि कुछ सर्विसेज ऐसी फोटोज को ट्रेनिंग से बाहर रखने का ऑप्शन देती हैं. इसलिए केवल ट्रेंड देखकर किसी भी वेबसाइट या ऐप पर पर्सनल फोटो अपलोड नहीं करना चाहिए. अगर प्लेटफॉर्म पर डेटा-ट्रेनिंग से संबंधित सेटिंग उपलब्ध है तो उसे जरूर चेक करें.

चेहरे की प्राइवेसी क्यों है जरूरी?

बताते चलें कि आपकी फोटो में सिर्फ चेहरा ही नहीं होता है बल्कि उसके जरिए पहचान से जुड़ी जानकारी भी सामने आ सकती है. अगर फोटो में घर, ऑफिस, गाड़ी, डॉक्यूमेंट्स या लोकेशन जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं तो खतरा और बढ़ सकता है. खासकर ऐसी फोटोज अपलोड करने से बचना चाहिए जिनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक डिटेल या दूसरी पर्सनल जानकारी नजर आ रही हो.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 13 Sep 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
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