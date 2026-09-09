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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या है 1980s Retro Trend ? इसमें कैसे बनाएं अपनी तस्वीर

क्या है 1980s Retro Trend ? इसमें कैसे बनाएं अपनी तस्वीर

क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप 80 के दशक में होते तो कैसे दिखते? इंस्टाग्राम पर ऐसा ही एक ट्रेंड वायरल हो रहा है, जहां लोग अपनी तस्वीर को चैटजीपीटी की मदद से 1980 का लुक बनवा रहे हैं.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 09 Sep 2026 08:22 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर हर समय कोई नया ट्रेंड आता है और इस बार इंस्टाग्राम पर ऐसा ही एक ट्रेंड आया है, जो लोगों के बीच बेहद पसंद किया जा रहा है. दरअसल, इस ट्रेंड में लोग अपनी साधारण तस्वीर को 1980 के दशक के पुराने लुक जैसा बनाकर पोस्ट और स्टोरी डाल रहे हैं. इसे 1980s Retro Trend कहा जा रहा है. इस ट्रेंड में तस्वीरों को इस तरह एडिट या जनरेट किया जा रहा है कि उनमें पुराने कैमरे, फिल्म फोटोग्राफी और उस दौर के फैशन की झलक दिखाई दे. लोग अपनी फोटो को चैटजीपीटी की मदद से 1980s के रेट्रो लुक में बदल रहे हैं.

क्या है 1980s Retro Trend?

1980s Retro Trend दरअसल 1980 के दशक की फैशन, फोटोग्राफी, रंगों और पॉप कल्चर से प्रेरित डिजिटल ट्रेंड है. इस स्टाइल में तस्वीर को आधुनिक और बेहद साफ डिजिटल फोटो की बजाय पुराने कैमरे से ली गई तस्वीर जैसा रूप दिया जाता है. इसमें डेनिम जैकेट, विंटेज शर्ट, बड़े सनग्लासेज, पुराने हेयरस्टाइल और उस दौर से प्रेरित बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया जा रहा है.

ऐसे बनाएं अपनी इमेज

अगर आप अपनी तस्वीर को इस ट्रेंड में बदलना चाहते हैं तो आप इसे चैटजीपीटी की मदद से बना सकते हैं. सबसे पहले अपनी एक साफ और अच्छी क्वालिटी वाली फोटो चुनें. इसके बाद चैटजीपीटी में फोटो अपलोड करें और उसे 1980s retro style में बदलने के लिए कमांड दें. आप उसे ऐसा एक कमांड दे सकते हैं.

“Transform this photo into an authentic 1980s retro film photograph, vintage fashion, warm tones, subtle film grain, soft flash, analog camera texture, nostalgic background, realistic face and natural skin texture.”

आप अपने अनुसार फोटो का बैकग्राउंड बदल सकते हैं. जैसे आप फोटो में पूराने फोन, किताब, हेयरस्टाइल, मेकअप व डेनिम स्टाइल कपड़ों का उपयोग कर के अपनी इमेज को और असली लुक दे सकते हैं.

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सोशल मीडिया पर क्यों पसंद किया जा रहा है?

रेट्रो ट्रेंड लोगों को पुरानी यादों और पुराने फैशन से जोड़ रहा है. चैटजीपीटी की मदद से बिना पुराने कैमरे या महंगे फोटोशूट के ऐसी तस्वीरें को बनाना आसान हो गया है. यही वजह है कि इस तरह के फोटो फिल्टर को सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 09 Sep 2026 08:22 PM (IST)
Tags :
1980s Retro Trend
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