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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनया फोन लेने का प्लान? 20,000 रुपये से कम में मिल रहे ये 5G स्मार्टफोन, कम कीमत में मिलते हैं तगड़े फीचर्स

नया फोन लेने का प्लान? 20,000 रुपये से कम में मिल रहे ये 5G स्मार्टफोन, कम कीमत में मिलते हैं तगड़े फीचर्स

Smartphone Under 20K POCO X7 Infinix Note 50s Realme P4 5G Tecno Pova 7 Pro Vivo T5X 5G

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 28 Apr 2026 06:42 AM (IST)
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  • Vivo T5x 5G: मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, 7200mAh बैटरी, टिकाऊ फोन.

Smartphone Under 20K: आजकल स्मार्टफोन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं ऐसे में 20,000 रुपये के अंदर एक संतुलित और भरोसेमंद फोन ढूंढना आसान नहीं रह गया है. फिर भी मार्केट में कुछ ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो परफॉर्मेंस, डिस्प्ले और बैटरी के मामले में अच्छा संतुलन देते हैं. अगर आप नया फोन लेने की सोच रहे हैं और बजट भी कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो ये डिवाइस आपके लिए बढ़िया साबित हो सकते हैं.

POCO X7

POCO X7 उन यूजर्स के लिए अच्छा विकल्प है जो प्रीमियम फील के साथ दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं. इसमें 6.67 इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले मिलता है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और Dolby Vision सपोर्ट के साथ आता है.

फोन में MediaTek Dimensity 7300 Ultra प्रोसेसर दिया गया है जो रोजमर्रा के कामों से लेकर गेमिंग तक स्मूद एक्सपीरियंस देता है. साथ ही, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी मजबूत है क्योंकि इसमें Gorilla Glass Victus 2 और हाई-लेवल वाटर-डस्ट रेजिस्टेंस मिलता है. कैमरा सेटअप भी संतुलित है और 5500mAh की बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसे लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए बेहतर बनाता है.

Realme P4 5G

Realme P4 5G उन लोगों के लिए है जिन्हें लंबी बैटरी लाइफ चाहिए. इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो एक बार चार्ज करने पर आराम से पूरा दिन निकाल सकती है. इसका 6.77 इंच AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है जिससे वीडियो और गेमिंग का अनुभव बेहतर होता है. Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर के साथ यह फोन अच्छी स्पीड और मल्टीटास्किंग क्षमता देता है वहीं कैमरा सेटअप भी डेली यूज के लिए पर्याप्त है.

Infinix Note 50s 5G+

Infinix Note 50s 5G+ अपने कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 144Hz रिफ्रेश रेट के कारण अलग नजर आता है. स्क्रीन स्मूद होने के साथ-साथ विजुअल एक्सपीरियंस भी शानदार देता है. इसमें Dimensity 7300 Ultimate प्रोसेसर मिलता है जो अच्छी परफॉर्मेंस के साथ गेमिंग में भी साथ निभाता है. JBL ट्यून किए गए स्टीरियो स्पीकर्स इसकी खासियत हैं जो ऑडियो क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं. 5500mAh बैटरी और फास्ट चार्जिंग इसे एक बैलेंस्ड पैकेज बनाते हैं.

TECNO POVA 7 Pro 5G

TECNO POVA 7 Pro 5G उन यूजर्स के लिए है जो गेमिंग और हाई-परफॉर्मेंस चाहते हैं. इसमें 144Hz AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो काफी स्मूद विजुअल्स देता है. Dimensity 7300 Ultimate चिपसेट के साथ यह फोन भारी ऐप्स और गेम्स को आसानी से हैंडल करता है. 6000mAh बैटरी के साथ इसमें वायर्ड के साथ-साथ वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है जो इस प्राइस रेंज में कम देखने को मिलता है.

Vivo T5x 5G

Vivo T5x 5G अपनी मजबूत बिल्ड और बड़ी बैटरी के लिए जाना जा सकता है. इसमें मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी और IP68+IP69 रेटिंग दी गई है जिससे यह काफी टिकाऊ बनता है. 7200mAh की बैटरी इसे लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाती है खासकर उन लोगों के लिए जो बार-बार चार्जिंग से बचना चाहते हैं. Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर के साथ यह फोन अच्छा परफॉर्मेंस देता है और कैमरा भी डेली यूज के लिए बढ़िया है.

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Published at : 28 Apr 2026 06:42 AM (IST)
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