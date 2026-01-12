हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीलैपटॉप को चार्जिंग पर लगाकर कभी भी नहीं करने चाहिए ये 5 काम! पहला वाला तो सभी लोग करते हैं

लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाकर कभी भी नहीं करने चाहिए ये 5 काम! पहला वाला तो सभी लोग करते हैं

Laptop: आज के समय में लैपटॉप हमारे काम, पढ़ाई और एंटरटेनमेंट का अहम हिस्सा बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 12 Jan 2026 08:47 AM (IST)
Laptop: आज के समय में लैपटॉप हमारे काम, पढ़ाई और एंटरटेनमेंट का अहम हिस्सा बन चुका है. कई लोग घंटों तक लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाकर इस्तेमाल करते रहते हैं लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि कुछ आदतें डिवाइस की बैटरी और परफॉर्मेंस दोनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. खास बात यह है कि इनमें से पहला काम तो लगभग हर यूजर करता है. अगर आप चाहते हैं कि आपका लैपटॉप लंबे समय तक सही हालत में चले तो इन बातों को समझना बेहद जरूरी है.

चार्जिंग के दौरान भारी गेमिंग या एडिटिंग

चार्जिंग पर लगे लैपटॉप में हाई-ग्राफिक्स गेम खेलना या वीडियो एडिटिंग जैसे भारी काम करना सबसे आम आदत है. ऐसा करने से प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड पर ज्यादा दबाव पड़ता है जिससे लैपटॉप तेजी से गर्म होने लगता है. लगातार ओवरहीटिंग से बैटरी की लाइफ कम होती है और हार्डवेयर पर भी असर पड़ सकता है.

लैपटॉप को बिस्तर या तकिए पर रखकर इस्तेमाल करना

कई लोग आराम के चक्कर में लैपटॉप को बिस्तर या तकिए पर रखकर चलाते हैं खासकर तब जब वह चार्जिंग पर होता है. इससे लैपटॉप के वेंट्स बंद हो जाते हैं और गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती. नतीजा यह होता है कि अंदरूनी तापमान बढ़ जाता है जो बैटरी और मदरबोर्ड दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

चार्जिंग पर पूरी रात लैपटॉप छोड़ देना

रात भर लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देना भी एक बड़ी गलती है. भले ही आधुनिक लैपटॉप में ओवरचार्ज प्रोटेक्शन होता है लेकिन लगातार 100 प्रतिशत चार्ज पर रहने से बैटरी की हेल्थ धीरे-धीरे खराब होती है. लंबे समय में इससे बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है.

सस्ते या लोकल चार्जर का इस्तेमाल

चार्जिंग के समय अगर आप ओरिजिनल चार्जर की जगह सस्ता या लोकल चार्जर इस्तेमाल करते हैं तो यह लैपटॉप के लिए खतरनाक हो सकता है. गलत वोल्टेज या अनस्टेबल करंट से बैटरी डैमेज हो सकती है और कभी-कभी तो पूरा सिस्टम खराब होने का खतरा भी रहता है.

चार्जिंग के दौरान लैपटॉप को पूरी तरह बंद न करना

कई यूजर्स यह मान लेते हैं कि चार्जिंग पर लैपटॉप को बंद करना जरूरी नहीं है. लेकिन अगर आप इसे लंबे समय तक चार्ज कर रहे हैं तो बेहतर है कि लैपटॉप को शटडाउन या स्लीप मोड में रखें. इससे बैटरी पर कम दबाव पड़ता है और चार्जिंग ज्यादा सुरक्षित तरीके से होती है.

सही आदतें बढ़ाएंगी लैपटॉप की उम्र

लैपटॉप को चार्जिंग पर इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करना नुकसानदेह जरूर हो सकता है. थोड़ी सी सावधानी और सही आदतें अपनाकर आप न सिर्फ बैटरी लाइफ बढ़ा सकते हैं बल्कि अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस को भी लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं.

Published at : 12 Jan 2026 08:47 AM (IST)
