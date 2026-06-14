हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी25 लाख मैसेज, 9,000 नकली साइट्स! AI ठगों के खिलाफ Google ने छेड़ी जंग

25 लाख मैसेज, 9,000 नकली साइट्स! AI ठगों के खिलाफ Google ने छेड़ी जंग

Google Action on AI Scams: जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क ने Google के AI मॉडल Gemini का उपयोग एक हथियार की तरह किया.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 14 Jun 2026 02:39 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • FBI, टेलीकॉम कंपनियों संग Google की संयुक्त कार्रवाई जारी।

Google Action on AI Scams: Google ने एक संगठित साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ अमेरिका की फेडरल कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है. यह मामला चीन से जुड़े एक बड़े गिरोह से जुड़ा बताया जा रहा है जिसे Outsider Enterprise नाम दिया गया है. आरोप है कि यह नेटवर्क AI टूल Gemini का गलत इस्तेमाल करके लाखों लोगों को फर्जी वित्तीय धोखाधड़ी में फंसाने की कोशिश कर रहा था.

Gemini का गलत इस्तेमाल और फर्जीवाड़े का विस्तार

जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क ने Google के AI मॉडल Gemini का उपयोग एक हथियार की तरह किया. इसके जरिए फिशिंग अटैक को आसान और तेज बनाने के लिए दर्जनों सॉफ्टवेयर टूल तैयार किए गए जिनकी मदद से नकली मैसेज और वेबसाइट्स बड़े पैमाने पर बनाई जा सकीं.

यह गिरोह इतनी चालाकी से काम कर रहा था कि असली और नकली में फर्क करना बेहद मुश्किल हो जाता था. इसी तकनीक का इस्तेमाल करके YouTube, Google, अमेरिकी डाक सेवा और न्यूयॉर्क के टोल सिस्टम जैसी भरोसेमंद संस्थाओं की नकली कॉपी तैयार की गई.

लाखों फर्जी लिंक और हजारों नकली वेबसाइट्स का जाल

कानूनी दस्तावेजों के अनुसार इस साइबर नेटवर्क ने इंटरनेट पर धोखाधड़ी का एक विशाल जाल बिछा दिया था. एक मिलियन से ज्यादा संदिग्ध वेब एड्रेस बनाए गए जिनका इस्तेमाल लोगों को फंसाने के लिए किया गया. इसी के साथ करीब 9,000 ऐसी नकली वेबसाइट्स भी तैयार की गईं जो दिखने में असली साइट्स जैसी थीं लेकिन उनका मकसद यूजर्स की निजी जानकारी जैसे पासवर्ड और बैंक डिटेल्स चुराना था.

दो हफ्तों में 25 लाख स्कैम मैसेज का हमला

मई महीने के सिर्फ दो हफ्तों के भीतर इस नेटवर्क ने Android यूजर्स को सीधे 25 लाख से ज्यादा फर्जी मैसेज भेजे. इन मैसेज का मकसद लोगों को डराकर या लालच देकर क्लिक करवाना था. इसी दौरान करीब 55,000 यूजर्स ने इन संदिग्ध संदेशों की रिपोर्ट भी की जिससे इस अभियान की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

करोड़ों डॉलर के नुकसान की आशंका

हालांकि Google ने पूरे नुकसान का सटीक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया है लेकिन यह साफ है कि इस स्कैम के कारण अमेरिका में कई लोग अपने पैसे गंवा चुके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह धोखाधड़ी लाखों डॉलर के नुकसान तक पहुंच चुकी है और इसका असर हजारों-लाखों यूजर्स पर पड़ा है.

Google, FBI और टेलीकॉम कंपनियों की संयुक्त कार्रवाई

यह मामला इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि Google पहली बार इतने बड़े स्तर पर FBI और अमेरिका की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों AT&T, Verizon और T-Mobile के साथ मिलकर कार्रवाई कर रहा है. इन सभी संस्थाओं का उद्देश्य ऐसे स्कैम नेटवर्क को ट्रैक करना और उन्हें रोकना है ताकि फर्जी मैसेज यूजर्स तक पहुंच ही न सकें.

यह संयुक्त प्रयास दिखाता है कि AI आधारित साइबर अपराध अब एक गंभीर वैश्विक चुनौती बन चुका है जिसे रोकने के लिए टेक कंपनियों और कानून एजेंसियों को साथ मिलकर काम करना पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें:

₹35,000 से कम कीमत में आते हैं ये बेस्ट कैमरा फोन! मिलेगी DSLR जैसी फोटो, चेक करें लिस्ट

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 14 Jun 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence Google AI Scam TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
25 लाख मैसेज, 9,000 नकली साइट्स! AI ठगों के खिलाफ Google ने छेड़ी जंग
25 लाख मैसेज, 9,000 नकली साइट्स! AI ठगों के खिलाफ Google ने छेड़ी जंग
टेक्नोलॉजी
Festive Sales के इंतजार का फल नहीं होगा मीठा! इस बार स्मार्टफोन सस्ते होने की उम्मीद नहीं
Festive Sales के इंतजार का फल नहीं होगा मीठा! इस बार स्मार्टफोन सस्ते होने की उम्मीद नहीं
टेक्नोलॉजी
Google की नजर आपके पुराने फोन पर! जानिए कैसे बनेगा AI डेटा सेंटर का हिस्सा
Google की नजर आपके पुराने फोन पर! जानिए कैसे बनेगा AI डेटा सेंटर का हिस्सा
टेक्नोलॉजी
WhatsApp में आएंगे नए सब्सक्रिप्शन प्लान, पैसे देकर इन फीचर्स का फायदा उठा सकेंगे यूजर
WhatsApp में आएंगे नए सब्सक्रिप्शन प्लान, पैसे देकर इन फीचर्स का फायदा उठा सकेंगे यूजर
Advertisement

वीडियोज

Bengal TMC Crisis: Amit Shah से आधे घंटे तक क्या हुई बात? | Sudip Bandyopadhyay | Mamata | Suvendu
Patna Train Dispute: Patliputra स्टेशन पर छात्रों का महातांडव! | Bihar Latest News
Khan Sir Controversy: खान सर को मिली जमानत...नेपाल में रौशन आनंद के भाई की हत्या! उड़ गए सबके होश!
Patna Train Dispute: Patliputra स्टेशन पर उपद्रव का LIVE वीडियो आया सामने | Bihar Latest News
Sansani: बैंकॉक टू मुंबई.... मॉडल का गांजा गैंग ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC में बड़ा फेरबदल, ममता बनर्जी ने सायोनी घोष का पत्ता काटा, कुणाल घोष-सौगत रॉय को दी ये जिम्मेदारी
TMC में बड़ा फेरबदल, ममता बनर्जी ने सायोनी घोष का पत्ता काटा, कुणाल घोष-सौगत रॉय को दी ये जिम्मेदारी
महाराष्ट्र
'जिस दिन हमारी सत्ता आएगी हम टुकड़े...', बीजेपी के ऑपरेशन टाइगर पर संजय राउत ने दे डाली चेतावनी
'जिस दिन हमारी सत्ता आएगी हम टुकड़े...', बीजेपी के ऑपरेशन टाइगर पर संजय राउत ने दे डाली चेतावनी
विश्व
ट्रंप का ऐलान- ईरान के साथ आज होंगे डील पर साइन, तेहरान ने कहा- आखिरी मुहर में लगेगा टाइम, आज होगा समझौता?
ट्रंप का ऐलान- ईरान के साथ आज होगी डील, तेहरान बोला- आखिरी मुहर में लगेगा टाइम, आज होगा समझौता?
बॉलीवुड
Surbhi Jyoti Blessed with a Baby Girl: 'कुबूल है' फेम सुरभि ज्योति बनीं मां, बेबी गर्ल को दिया जन्म
'कुबूल है' फेम सुरभि ज्योति बनीं मां, बेबी गर्ल को दिया जन्म
क्रिकेट
भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कितनी बार पीटा? हेड टू हेड आंकड़े चौंका देंगे
भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कितनी बार पीटा? हेड टू हेड आंकड़े चौंका देंगे
इंडिया
'मैं केरल के पूर्व CM को गले नहीं लगाऊंगा', राहुल गांधी के पिनाराई विजयन पर कमेंट से बवाल, INDIA ब्लॉक में दरार?
'मैं केरल के पूर्व CM को गले नहीं लगाऊंगा', राहुल गांधी के पिनाराई विजयन पर कमेंट से बवाल, INDIA ब्लॉक में दरार?
ट्रेंडिंग
Gorilla Couple Video: रूठ गई गोरिल्ला की पत्नी, मनाने के लिए पापड़ ही बेलता रहा बेचारा; वीडियो देख आएगी हंसी 
रूठ गई गोरिल्ला की पत्नी, मनाने के लिए पापड़ ही बेलता रहा बेचारा; वीडियो देख आएगी हंसी 
शिक्षा
DU COL Admission 2026: DU में फॉरेन लैंग्वेज सीखने का सुनहरा मौका, प्रोफेशनल कोर्सेज में शुरू हुए एडमिशन
DU में फॉरेन लैंग्वेज सीखने का सुनहरा मौका, प्रोफेशनल कोर्सेज में शुरू हुए एडमिशन
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
ABP NEWS
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
Embed widget