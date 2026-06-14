₹35,000 से कम कीमत में आते हैं ये बेस्ट कैमरा फोन! मिलेगी DSLR जैसी फोटो, चेक करें लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Vivo T4 Pro जूम, Realme 16 Pro 200MP कैमरा विकल्प।

Best Camera Smartphones: साल 2026 में अगर आप 35,000 रुपये के बजट में एक ऐसा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं जो शानदार तस्वीरें खींच सके, बेहतरीन वीडियो रिकॉर्डिंग दे और साथ ही दमदार परफॉर्मेंस भी ऑफर करें तो बाजार में अभी भी कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं. बढ़ती कीमतों के बावजूद Samsung, OnePlus, Vivo, Realme, Motorola, Oppo और Infinix जैसी कंपनियां इस प्राइस रेंज में ऐसे फोन पेश कर रही हैं जिनमें OIS कैमरा, AMOLED डिस्प्ले और पावरफुल प्रोसेसर जैसी खूबियां मिलती हैं. आइए जानते हैं ऐसे 7 स्मार्टफोन्स के बारे में जो कैमरा लवर्स के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं.

अच्छा कैमरा फोन चुनना क्यों हुआ मुश्किल?

पिछले कुछ वर्षों में स्मार्टफोन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है. बेहतर हार्डवेयर, महंगे चिपसेट और प्रीमियम फीचर्स के कारण अब कई कैमरा-केंद्रित डिवाइस 40,000 रुपये से ऊपर पहुंच चुके हैं. हालांकि, कुछ ब्रांड अभी भी ऐसे स्मार्टफोन पेश कर रहे हैं जो सीमित बजट में शानदार कैमरा अनुभव देने में सक्षम हैं.

Samsung Galaxy A37

Samsung Galaxy A37 की कीमत 34,999 रुपये है. इस फोन में 50MP का OIS सपोर्ट वाला मुख्य कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 12MP फ्रंट कैमरा दिया गया है. सेल्फी कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है जिससे वीडियो क्वालिटी बेहतर मिलती है. Samsung की इमेज प्रोसेसिंग तकनीक तस्वीरों को ज्यादा नैचुरल और आकर्षक बनाती है. साथ ही कंपनी छह साल तक एंड्रॉयड अपडेट देने का वादा भी करती है जिससे यह लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए अच्छा ऑप्शन बन जाता है.

OnePlus Nord CE 6

31,998 रुपये की कीमत वाला OnePlus Nord CE 6 फोटोग्राफी के साथ-साथ शानदार परफॉर्मेंस भी देता है. इसमें 50MP का OIS प्राइमरी कैमरा और 32MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान करता है. फोन में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर और 144Hz AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो स्मूद एक्सपीरियंस सुनिश्चित करता है.

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro की कीमत 30,499 रुपये है और यह कैमरा प्रेमियों के लिए खास आकर्षण रखता है. फोन में 50MP का मुख्य कैमरा, 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. टेलीफोटो कैमरा 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है जिससे दूर की वस्तुओं की तस्वीरें भी बेहतर क्वालिटी में ली जा सकती हैं. मुख्य और टेलीफोटो दोनों कैमरों में OIS मौजूद है जो फोटो और वीडियो को अधिक स्थिर बनाता है.

Realme 16 Pro

यदि आप हाई-रिजॉल्यूशन फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो Realme 16 Pro आपके लिए शानदार विकल्प हो सकता है. 34,999 रुपये की कीमत वाले इस फोन में 200MP का OIS सपोर्टेड मुख्य कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 50MP सेल्फी कैमरा दिया गया है. खास बात यह है कि फ्रंट और रियर दोनों कैमरों से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है जिससे कंटेंट क्रिएटर्स को भी फायदा मिलता है.

Oppo K13 Turbo Pro

Oppo K13 Turbo Pro की कीमत 31,999 रुपये है. इसमें 50MP का OIS कैमरा दिया गया है और फोन Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है. कैमरा सेटअप भले ही कुछ प्रतिस्पर्धियों जितना बड़ा न हो लेकिन इसकी इमेज प्रोसेसिंग और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग क्षमता इसे एक संतुलित विकल्प बनाती है. जो लोग कैमरे के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं उनके लिए यह फोन उपयुक्त हो सकता है.

Motorola Edge 70

30,999 रुपये में आने वाला Motorola Edge 70 कैमरा फीचर्स के मामले में काफी मजबूत नजर आता है. इसमें 50MP का OIS प्राइमरी कैमरा, 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50MP सेल्फी कैमरा मिलता है. फ्रंट और रियर दोनों कैमरे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं जिससे यह वीडियो कंटेंट बनाने वालों के लिए आकर्षक ऑप्शन बन जाता है.

Infinix Note 60 Pro

Infinix Note 60 Pro की कीमत 31,999 रुपये रखी गई है. इसमें 50MP OIS मुख्य कैमरा और 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है. फोन के फ्रंट और रियर दोनों कैमरे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करने में सक्षम हैं. इसके अलावा 144Hz AMOLED डिस्प्ले और Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर इसे इस प्राइस सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाते हैं.

कौन-सा फोन है सबसे बेहतर?

अगर आपकी प्राथमिकता जूम फोटोग्राफी है तो Vivo T4 Pro सबसे आकर्षक विकल्प साबित हो सकता है. वहीं हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे के लिए Realme 16 Pro बेहतर रहेगा. Samsung Galaxy A37 लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट के कारण अलग पहचान बनाता है जबकि Motorola Edge 70 वीडियो क्रिएटर्स के लिए एक बेहतरीन पैकेज माना जा सकता है. कुल मिलाकर, 35,000 रुपये से कम बजट में ये सभी स्मार्टफोन कैमरा और परफॉर्मेंस का शानदार संतुलन प्रदान करते हैं.

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