उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है. मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. न्यूरिया थाना क्षेत्र में सिर्फ शेव बनाने में थोड़ी देरी होने पर एक युवक के साथ बर्बर हमला किया गया और उसका होंठ काट दिया गया.

जानकारी के मुताबिक, न्यूरिया कस्बे के रहने वाले शाहनूर पेशे से सैलून वाले हैं और अपनी दुकान चलाकर परिवार का गुजारा करते हैं. घटना वाले दिन आरोपी जफर, अजहर और मोहम्मद कमर उर्फ गंठा उनकी दुकान पर पहुंचे और तुरंत शेव बनाने का दबाव बनाने लगे. शाहनूर ने साफ कहा कि पहले से बैठे ग्राहकों का काम खत्म करने के बाद ही वह उनका नंबर ले पाएंगे. बस इसी बात से आरोपी नाराज हो गए.

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रास्ते में घेरकर किया हमला

आरोप है कि तीनों दबंगों ने इस बात को लेकर रंजिश पाल ली और कुछ देर बाद शाहनूर को रास्ते में घेर लिया. इसके बाद उन पर हमला कर दिया गया. इसी दौरान अजहर ने धारदार चाकू से शाहनूर का होंठ काट दिया. घटना इतनी भयावह थी कि मौके पर मौजूद लोग भी दहशत में आ गए.

पत्नी के साथ भी बदसलूकी

जब शाहनूर की पत्नी शोर सुनकर उन्हें बचाने पहुंची, तो आरोपियों ने उसके साथ भी बदसलूकी की और उसे जमीन पर पटक दिया. आसपास के लोग जुटने लगे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए.

घायल शाहनूर को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर उन्हें बरेली के रूहेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, उनका अंगभंग हो चुका है और स्थिति नाजुक बनी हुई है.

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पुलिस ने दर्ज किया केस

पुलिस ने तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. न्यूरिया थाना पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.