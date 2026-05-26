गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने महापंचायत की, जहां वो दो नामज़द आरोपियों के साथ मंच पर बैठ गए और एक तरह से खुलेआम पुलिस को चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो इन्हें ले जाकर दिखा दें. राकेश टिकैत के कड़े रुख के बाद पुलिस पीछे हट गई और टिकैत ने शासन-प्रशासन को अपनी शर्तो पर राजी कर लिया.

राकेश टिकैत सोमवार को गाजियाबाद में सीबीआई अकेडमी रोड पर हो रही महापंचायत में शामिल हुए. राकेश टिकैत के आने का मुख्य कारण लोनी के मंडोला में किसानों पर हुए लाठीचार्ज और उसके बाद दर्ज मुकदमों का मामला था. साथ ही जिले में कई जगह किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर मुआवजे का विवाद चल रहा था. सबसे पहले पंचायत की तरफ से अधिकारियों को 40 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया.

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पुलिस प्रशासन को दी खुली चुनौती

पंचायत के अल्टीमेट के बाद एसीपी जियाउद्दीन औऱ गाजियाबाद के एडीएम सीटी विकास कश्यप मौके पर पहुंच गए. उसके बाद अन्य विभागों के अधिकारियों को बुलाने की मांग हुई तो आवास विकास, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. राकेश टिकैत ने चेतावनी भरे लहजे में लोनी मंडोला से जेल गए नीरज त्यागी के रिहाई की बात रखी. साथ ही इस मामले में नामजद दो अन्य आरोपी किसानों को अपने पास खड़ा कर कर खुलेआम कहा कि किसी में हिम्मत है तो इनको ले जाए.

अधिकारियों ने राकेश टिकैत से बात की, कई घंटों तक दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला चलता रहा. जिसके बाद राकेश टिकैत ने कहा कि अब लगातार प्रशासन से हमारी बात होगी और उम्मीद है कि प्रशासन हमारी मांग मान जाएगा.

तेल की बढ़ी कीमतों पर सरकार को घेरा

राकेश टिकैत ने इस दौरान पेट्रोल-डीजल की कीमतों और पेपर लीक को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अगर बच्चे पढ़ जाएंगे तो रोजगार मांगेंगे इसी वजह से पेपर लीक हो रहे हैं सरकार चाहती है की युवा मजदूर बना रहे. तेल के रेट बढ़ रहे हैं कंपनी को फायदा दे रहे हैं. थोड़े दिन उनको फायदा ना दें तो क्या होगा. ये सरकार की नाकामी है. वहीं कॉकरोच पर कहा कि कॉकरोच इनका इलाज करेगा, वो अंधेरे में रहता है इनको कटेगा.

मौके पर पहुंचे एडीएम सीटी विकास कश्यप ने बताया कि बातचीत का रास्ता खुल गया है और जितने भी मुद्दे राकेश टिकैत में रखे हैं उन सब पर बातचीत से हल निकाला जाएगा.

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