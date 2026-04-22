यूपी विधानसभा चुनाव में ये 24 जिले तय करेंगे कौन होगा सीएम? अखिलेश के दांव से चौंकी में BJP!

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अभी कुछ दिनों के बाद हो, लेकिन महिला और जातिगत राजनीति का बिंदु चरम पर है. हर दल एक संदेश देकर जातिगत हित साधने में जुटा है. समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जूही सिंह की जगह सीमा राजभर को महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो वहीं बीजेपी ने इसे सलार मसूद से जोड़कर कहा कि राजभर हमारे साथ है.

महिला राजनीति इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत का प्रमुख बिंदु है. सीएम योगी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्षी विरोध के विरोध में निकलने वाली महिला पदयात्रा की अगुआई की और इस दौरान ओपी राजभर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते दिखे.

वहीं अखिलेश यादव ने भी एक तीर से दो शिकार करते हुए दांव चला. पहले तो महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर सीमा राजभर को बनाया, वहीं दूसरी ओर महिला शक्ति सम्मान के साथ राजभर हितैषी और पीडीए का संदेश प्रसारित कर दिया.

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24 जिलों में राजभर वोटों को लेकर निभाता है प्रमुख भूमिका

गौरतलब है कि यूपी के पूर्वांचल में राजभर आबादी लगभग 4 प्रतिशत है और ऐसा माना जाता है कि 24 जिलों में राजभर अपने वोट को लेकर प्रमुख भूमिका निभाता है. निर्णायक भी होता है इसके प्रतिनिधि के तौर पर प्रमुख नेता ओपी राजभर जो कि कुछ दिनों पहले सपा के साथ थे, अब एनडीए के साथ जुड़कर मंत्री बनाए गए हैं.

बीजेपी ये दावा कर रही है कि राजभर उसके साथ है, लेकिन अखिलेश यादव ने जब महिला शक्ति को साधने के साथ ही पीडीए का संदेश देते हुए राजभर को स्थान दिया वैसे ही बीजेपी ने कहा कि सालार मसूद को मानने वालों के साथ राजभर कभी नहीं जाएगा. चुनाव से पहले जातिगत गणित बैठाने में जुटी पार्टियों के एजेंडे में आधी आबादी के साथ जातीय गणित भी है. अब देखना ये होगा कि सपा और बीजेपी के राजभर दांव के बीच वोटरों को साधने में कौन सफल होता है.