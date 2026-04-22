UP Elections 2027: राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, यूपी चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई कौन करेगा? अजय राय ने साफ कर दी तस्वीर
UP Politics: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगुवाई कौन करेगा, इसको लेकर अजय राय ने बड़ा बयान दिया है.
- यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ेगी.
- कांग्रेस की टिकट वितरण में अधिक महिलाओं को मिलेगा मौका.
- पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर कांग्रेस ने साधा निशाना.
- महिलाओं के मुद्दों पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा.
उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यूपी इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि वर्ष 2022 की तरह कांग्रेस चुनाव लड़ेगी. राय ने यह भी साफ किया कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अजय राय ने स्पष्ट कहा कि जिस तरह से 2022 में प्रियंका गांधी (वायनाड सांसद) के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था 2027 में भी हम उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे.
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कांग्रेस यूपी में कैसे करेगी टिकट वितरण?
राय ने टिकट वितरण में महिला प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में उतारने का भी दावा किया. उन्होंने कहा कि 2022 में हमने वाराणसी के आठ विधानसभा सीट में से चार विधानसभा सीट पर महिला उम्मीदवार को उतारा था.
UPCC चीफ ने कहा कि हमने 40% महिलाओं की भागीदारी तय की थी और इस बार भी हम अधिक से अधिक महिलाओं को उत्तर प्रदेश के चुनाव में अवसर देंगे.
पीएम के दौरे पर भी टिप्पणी
इसके साथ ही अजय राय ने 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे पर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि यहां पर एक इवेंट होने जा रहा है.
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अजय राय ने कहा कि बंगाल में चाहे झालमुरी खाएं या मछली वहां दाल गलने वाली नहीं है. कांग्रेस नेता ने महाराष्ट्र के सड़कों पर महिला के हंगामा पर कहा कि यह तस्वीर बताती है कि किस तरह से एक महिला उनके दिखावे और झूठ से परेशान है. यह असल में महिलाओं के लिए सच्चाई नहीं बल्कि बनावटी चीज कर रहे हैं और उसी की तस्वीर देखने को मिल रही है कि महिलाएं अब इनका विरोध कर रही हैं.
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Source: IOCL