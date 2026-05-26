UP New DGP: उत्तर प्रदेश का स्थायी DGP का कौन होगा? रेस में ये तीन नाम
UP DGP: यूपी में स्थायी डीजीपी की रेस में तीन नाम सबसे आगे चल रहे हैं. इस पैनल में डीजीपी राजीव कृष्णा (कार्यवाहक डीजीपी, यूपी), पीयूष आनंद और रेणुका मिश्रा का नाम आगे चल रहा है.
उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक हो सकती है. इस बैठक को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और अन्य आला अधिकारी दिल्ली पहुंच रहे हैं. इस बैठक में यूपी सरकार की तरफ से यूपी के मुख्य सचिव और गृह सचिव शामिल होंगे. इस बैठक में राज्य के स्थायी डीजीपी के नाम को लेकर मंथन हो सकता हैं.
यूपी में मई, 2022 से ही लगातार कार्यवाहक डीजीपी की तैनाती है. सूत्रों के मुताबिक स्थायी डीजीपी की रेस में तीन नाम सबसे आगे चल रहे हैं. इस पैनल में पहले नंबर पर डीजीपी राजीव कृष्णा (कार्यवाहक डीजीपी, यूपी) का नाम हैं. उनके अलावा पीयूष आनंद और रेणुका मिश्रा का नाम भी रेस में आगे चल रहा है.
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Source: IOCL