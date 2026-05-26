उन्नाव: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलटी डबल डेकर बस, 6 की मौत और 21 घायल

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में मंगलवार (26 मई) की सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ. उन्नाव के औरास थाना इलाके के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 262 पर डबल डेकर बस पलट गई. हादसे में एक सब इंस्पेक्टर, एक बंदी समेत 6 लोगों की मौत हो गई है वहीं 21 यात्री गंभीर रूप से घायल हो हुए है. हादसे में तीन सिपाही भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ. हादसे के बाद डबल डेकर बस डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में जाकर पलट गई. सूचना मिलते ही मौके पर UPEIDA और पुलिस की टीम पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया.

लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती गंभीर घायल

मौके पर उन्नाव के डीएम घनश्याम मीणा और एसपी जयप्रकाश सिंह भी पहुंचे. मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं. वहीं, गंभीर घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया है.

SI और बंदी की हादसे में मौत

हादसा सुबह तकरीबन 4:00 बजे हुआ, जब ड्राइवर को अचानक नींद आ गई थी. हादसे में एक सब इंस्पेक्टर रामजी राम और एक बंदी छत्रपाल सिंह तोमर समेत 6 लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा, 21 लोग घायल हुए हैं. घायलों में तीन सिपाही भी हैं. तीनों सिपाही और मृतक सब इंस्पेक्टर बिहार के सिवान जनपद की पुलिस लाइन में तैनात थे. ये सभी पुलिसकर्मी बंदी छत्रपाल को गवाही दिलाने के लिए गुरुग्राम गए थे और वापस सिवान जा रहे थे.

मृतकों के नाम आए सामने

मृतकों में विजय गुप्ता, रवि वरन, सूरज जमालाल, पल्लव कुमार, राम जी राम, छत्रपाल सिंह तोमर शामिल हैं. इनके शव उन्नाव मोर्चरी में भेज दिए गए हैं. इसके अलावा, 21 गंभीर घायलों को इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है. एक महिला बिंदु देवी को मामूली चोट आई, जिनिहें प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया.

बिहार के थे ज्यादातर यात्री

बताया जा रहा है कि डबल डेकर बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे और अधिकांश यात्री बिहार के थे. औरास CHC प्रभारी अनूप तिवारी ने बताया कि हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 21 गंभीर रूप से घायल हैं.