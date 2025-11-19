योगी सरकार ने 41424 पदों के लिए किया भर्ती का ऐलान, 12वीं पास युवा नौकरी के लिए करें आवेदन

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी में होमगार्ड विभाग में भर्ती की आस लगाए बैठे बेरोजगार युवाओं को बड़ा मौका दिया है. प्रदेश में 41,424 होमगार्ड्स की भर्ती की जाएगी. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. 17 दिसम्बर 2025 आखिरी तारीख है आवेदन करने की.

सभी 75 जिलों के लिए होमगार्ड्स की भर्ती होनी है, सबसे अधिक कानपुर में 1947 और सबसे कम भदोही में कुल 43 ही पद हैं. भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है और योग्यता बारहवीं.

उम्र और शैक्षिक योग्यता

होमगार्ड की भर्ती लम्बे समय बाद निकलीं हैं, सभी 75 जिलों को मिलाकर कुल 41,424 पदों पर भर्तियाँ होनी हैं. इसमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बारहवीं हैं और 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, इसमें राज्य सरकार के आरक्षण नियमों के हिसाब से अलग-अलग वर्गों में छूट भी है. महिला आरक्षण इस भर्ती में भी है. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 17 दिसम्बर 2025 तक चलेगी, दस्तावेज चेक होने के बाद शारीरिक दक्षता के आधार पर चयन होगा.

वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

पहली बार होमगार्ड भर्ती में सभी अव्देकों को विभाग की वेबसाइट पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा. ये आगे की भर्तियों में भी काम आएगा. आवदेन करते समय आधार और मोबाइल नम्बर सही से भरना होगा.इसके लिए वेबसाइट पर जाकर OTR पर क्लिक करें और उसके बाद नाम, मोबाइल नम्बर और आधार की डिटेल भरें. इसके बाद ररजिस्ट्रेशन के बाद भर्ती के लिए फॉर्म भरना शुरू करें, वर्तमान का फोटो, हस्ताक्षर और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें. फॉर्म की फीस जमा करने के बाद जब फाइनल सबमिट हो जाए तो प्रिंट जरुर लेकर रख लें.

12वीं पास योग्यता के लिए ये भर्ती प्रदेश में लम्बे समय बाद आई है,लिहाजा एक मामूली चूक लम्बा इन्तजार करवा सकती है. अलग-अलग जनपदों में भर्ती संख्या देखकर ही आवेदन करें. भर्ती की पारदर्शिता के लिए इस बार बोर्ड ने पूरा सिस्टम बनाया है, कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. माना जा रहा है कि लाखों की संख्या में आवेदक फॉर्म भरेंगे.