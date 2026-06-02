उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने उनकी पत्नी भानवी सिंह द्वारा दायर घरेलू हिंसा मामले में जारी समन को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी.

एक ओर राजा भैया ने पत्नी पर क्रूरता और परित्याग का आरोप लगाते हुए तलाक की याचिका दायर की है. दूसरी ओर भानवी सिंह ने उनपर घरेलू हिंसा, विवाहेतर संबंध और वित्तीय अनियमितताओं जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

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राउज एवन्यू कोर्ट में चलेगा मुकदमा

दिल्ली हाई कोर्ट में राजा भैया ने जुलाई 2024 में राउज एवेन्यू स्थित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी समन को चुनौती दी. उनका तर्क था कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर याचिका की सुनवाई साकेत कोर्ट में होनी चाहिए न कि सांसदों और विधायकों के मामलों के लिए गठित स्पेशल कोर्ट में. हालांकि, जस्टिस स्वर्णकान्ता शर्मा ने अपने फैसले में साफ कहा कि राउज एवेन्यू की विशेष एमपी-एमएलए अदालत घरेलू हिंसा अधिनियम के मामलों की सुनवाई करने के लिए सक्षम है और वर्तमान जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा इसी व्यवस्था का उद्देश्य है.

सुनवाई मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा ही की जाएगी

अदालत ने कहा कि भले ही घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मिलने वाली राहतें मुख्य रूप से सिविल प्रकृति की हों लेकिन कानून में संरक्षण आदेशों के उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधान भी मौजूद हैं. इसलिए इन मामलों की सुनवाई मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा ही की जाती है और यह आपराधिक प्रक्रिया के दायरे में आती है.

हाई कोर्ट ने फोरम शॉपिंग संबंधी दलीलों को भी खारिज कर दिया. फैसले के बाद अब राजा भैया को राउज एवेन्यू कोर्ट में घरेलू हिंसा मामले का सामना करना होगा.

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