नोएडा के लोगों को जाम से मिलेगी राहत, भंगेल एलिवेटेड रोड खुलने से 4.5 किमी का सफर अब होगा आसान

नोएडा के लाखों यात्रियों के लिए मंगलवार का दिन राहत भरी खबर लेकर आया, जब लंबे अरसे से प्रतीक्षित भंगेल एलिवेटेड रोड को आगाहपुर पेट्रोल पंप से NSEZ तक ट्रैफिक ट्रायल के लिए खोल दिया गया. लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को नोएडा प्राधिकरण ने 608 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया है. इसके शुरू होते ही डीएससी मार्ग पर लगने वाले भारी जाम से commuters को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

भंगेल एलिवेटेड रोड का निर्माण फरवरी 2022 में शुरू हुआ था, लेकिन जुलाई 2023 के बाद निर्माण कार्य की गति धीमी हो गई थी. इसके बाद नोएडा प्राधिकरण के CEO द्वारा लगातार निरीक्षण और मॉनिटरिंग से काम में दोबारा तेजी आई और आखिरकार यह बहुप्रतीक्षित मार्ग जनता के उपयोग के लिए तैयार हो गया. आज सड़क को आधिकारिक तौर पर ट्रायल उपयोग के लिए खोल दिया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही लोगों में संतोष और खुशी देखने को मिली.

लंबा जाम यात्रियों के लिए बड़ी समस्या था

यह एलिवेटेड रोड ट्रैफिक प्रबंधन के लिहाज से बेहद खास है. डीएससी मार्ग पर रोजाना लगने वाला लंबा जाम यात्रियों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ था. लेकिन अब भंगेल एलिवेटेड रोड के संचालित होने से न सिर्फ इस मार्ग पर दबाव कम होगा, बल्कि सदरपुर, आगाहपुर, छलेरा, बरौला, सलारपुर और मंगोल जैसे घनी आबादी वाले इलाकों के निवासियों को भी सुगम यातायात मिलेगा.

इसके साथ ही यह सड़क ग्रेटर नोएडा, दादरी और सूरजपुर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंच को और तेज और सुरक्षित बनाएगी. इसके अलावा सेक्टर-40, 41, 43, 47, 48, 49, 82, 88, 101, 106, 107, 110 और फेस-2 के औद्योगिक व आवासीय क्षेत्रों में आने-जाने वालों के लिए भी यह एलिवेटेड रोड बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा. ट्रायल खुलने के साथ यातायात प्रवाह का परीक्षण किया जाएगा.

अब पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक होगी यात्रा

विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे ही यह सड़क पूर्ण रूप से खोल दी जाएगी, नोएडा के ट्रैफिक सिस्टम में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा. प्राधिकरण का दावा है कि नया मार्ग नोएडा से दादरी और सूरजपुर की यात्रा को अधिक तेज, सुगम और सुरक्षित बना देगा. ट्रायल अवधि पूरी होने के बाद इस एलिवेटेड रोड को पूर्ण रूप से जनता को समर्पित कर दिया जाएगा. नोएडा के लोग अब उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी रोजमर्रा की यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक और सुगम होगी.