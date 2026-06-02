गुस्से में लाल हुए डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन पर लगाई फटकार, बोले - 'तुम पागल हो गए हो...'

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वगुस्से में लाल हुए ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन पर लगाई फटकार, बोले - 'तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है...'

गुस्से में लाल हुए ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन पर लगाई फटकार, बोले - 'तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है...'

ईरान के पीस डील छोड़ने की धमकी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर जमकर फटकार लगाई. उन्होंने नेतन्याहू को 'पागल' तक कह दिया.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 02 Jun 2026 07:10 AM (IST)
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लेबनान पर इजरायल के बढ़ते हमलों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (1 जून) को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कॉल कर जमकर फटकार लगाई. उन्होंने नेतन्याहू को 'पागल' तक कह दिया. यह सब तब हुआ जब ईरान ने लेबनान पर इजरायल की बढ़ती कार्रवाई को लेकर अमेरिका के साथ शांति समझौते पर बातचीत को छोड़ने की धमकी दी थी.

एक्सियोस ने ट्रंप-नेतन्याहू के बीच हुई इस कॉल की जानकारी रखने वाले दो अमेरिकी अधिकारियों और एक तीसरे सूत्र के हवाले से बताया कि ट्रंप ने कॉल पर नेतन्याहू को पागल' कहते हुए एहसान फरामोशी का आरोप लगाया. कॉल के बारे में जानकारी रखने वाले एक अन्य सूत्र ने बताया कि ट्रंप 'बहुत गुस्से में' थे और एक समय नेतन्याहू पर चिल्लाते हुए बोले, 'तुम ये क्या कर रहे हो?'

'मैं न होता तो तुम जेल में होते'

ट्रंप ने कहा, 'अगर मैं न होता तो तुम जेल में होते. मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं. अब हर कोई तुमसे नफरत करता है. इस वजह से हर कोई इजरायल से नफरत करता है.' उन्होंने आगे बेरूत पर हमले की इजरायल की योजना पर भी रोक लगा दी.

इजरायल- हिज्बुल्लाह नहीं करेंगे एकदूसरे पर हमला

इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट कर लिखा,'इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ मेरी बातचीत हुई और कोई भी ट्रूप्स बेरूत नहीं जाएंगे और जो भी ट्रूप्स रास्ते में हैं, उन्हें पहले ही वापस भेज दिया गया है. इसी तरह उच्च पद वाले प्रतिनिधियों के जरिए मेरी हिज्बुल्लाह के साथ भी बहुत अच्छी बातचीत हुई और वे इस बात पर सहमत हुए कि सारी गोलीबारी बंद हो जाएगी कि इजरायल उन पर हमला नहीं करेगा और वे इजरायल पर हमला नहीं करेंगे.'

US Iran War: हवा में ही खाक हुईं ईरानी मिसाइलें, अमेरिका ने नाकाम किया बड़ा हमला

ईरान ने समझौते को रोकने की दी धमकी

ईरान की अर्ध-सरकारी न्यूज एजेंसी तस्त्रीम ने सोमवार (1 जून) को कहा कि तेहरान की बातचीत करने वाली टीम लेबनान पर हमलों की वजह से अमेरिका के साथ मीडिएटर के जरिए मैसेज का लेन-देन रोक रही है.

ईरान ने इजरायल के लेबनान पर जारी हमलों की वजह से यूएस के साथ जारी पीस डील में मध्यस्थों के साथ सभी तरह की बातचीत को रोक दिया था. ईरान की तसनीम समाचार एजेंसी ने बताया, 'लेबनान में इजरायल के हमलों और लेबनान सीजफायर की पूर्व शर्तों में सहित सभी मोर्चों पर सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है, ईरानी वार्ता टीम मध्यस्थों के जरिए बातचीत और मैसेज का आदान-प्रदान निलंबित कर रही है.

ईरान की धमकी का असर? नेतन्याहू के पास पहुंचा ट्रंप का फोन, लेबनान नहीं जाएंगी इजरायली सेना

 

Published at : 02 Jun 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Benjamin Netanyahu Breaking News Abp News DONALD Trump US Iran War
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