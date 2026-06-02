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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडभदोही पुलिस ने नाराज नजर आए BJP विधायक, बोले- 'सीएम योगी से करूंगा शिकायत', आखिर क्या हुआ?

भदोही पुलिस ने नाराज नजर आए BJP विधायक, बोले- 'सीएम योगी से करूंगा शिकायत', आखिर क्या हुआ?

UP Politics: यूपी में बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर ने अपनी ही पार्टी को चेतावनी देते हुए पुलिस-प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि रिश्वत लेकर अवैध खनन हो रहा है.

By : रोहित गुप्ता | Updated at : 02 Jun 2026 07:52 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के भदोही में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर ने अपनी ही सरकार के प्रशासनिक तंत्र और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने अधिकारियों पर रुपयों की खातिर अवैध खनन कराने का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्ट अफसर सीएम योगी आदित्यनाथ की साख को बट्टा लगा रहे हैं.

भदोही की औराई सीट से विधायक दीनानाथ भास्कर यूपी विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति के सभापति (अध्यक्ष) हैं. साथ ही, वह बेहद ताकतवर लोक लेखा समिति (PAC) के सदस्य भी हैं. इतने बड़े पदों पर होने के बावजूद उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर 5:15 मिनट का वीडियो जारी कर अपनी बेबसी जाहिर की है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है तो वही चक्की चौराहे पर चर्चा का विषय बन गया है. 

बीजेपी विधायक ने पार्टी को चेताया

बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी को चेताते हुए कहा कि यूपी विधानसभा और नगर पंचायत चुनाव नजदीक हैं. अगर अधिकारियों का यही ढर्रा रहा और भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं कसी गई तो भाजपा को जनपद में करारी हार का सामना करना पड़ सकता है. अफसरशाही के इस रवैए से जनता में भारी नाराजगी है.

विधायक का सीधा आरोप है कि PWD, पुलिस और मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी 'महीना' (मोटी रिश्वत) लेकर क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध खनन करवा रहे हैं. उन्होंने सिस्टम पर तंज कसते हुए कहा कि जब मैं शिकायत करता हूं, तो अधिकारी मुझसे ही लोकेशन मांगते हैं. हद तो तब हो जाती है जब जांच टीम के पहुंचने से पहले ही विभाग का कोई घूसखोर माफियाओं को अलर्ट कर देता है और मौके से जेसीबी-ट्रैक्टर सहित सब गायब हो जाते हैं.

माफियाओं को खुली छूट देने का आरोप

भाजपा विधायक ने पुलिस को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि रिश्वत लेकर अवैध जेसीबी चलवाई जा रही है, लेकिन अगर कोई गरीब किसान खेत के समतलीकरण की वैध परमिशन लेकर भी मिट्टी निकालता है, तो पुलिस उसे प्रताड़ित करती है और गाड़ियां तीन-तीन दिन थानों में बंद रखती है और बिना लेनदेन के छोड़ते नहीं है.

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सीएम योगी से करेंगे शिकायत

दीनानाथ भास्कर ने कहा कि कोलाहलपुर, द्वारिकापुर, विक्रमपुर और नेवढ़िया रोड पर चल रहे इस अवैध खेल से करोड़ों की सरकारी सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं. यह पूरा सिंडिकेट सिर्फ अपनी जेबें भरने और योगी सरकार को बदनाम करने के लिए चल रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस पर तुरंत एक्शन नहीं हुआ, तो वह सीधे लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी लिखित शिकायत करेंगे.

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Published at : 02 Jun 2026 07:52 AM (IST)
Tags :
BJP UP News Bhadohi News
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