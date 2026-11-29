उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में रविवार (29 नवंबर) रात भीषण सड़क हादसा हो गया. अदलहाट थाना क्षेत्र के सिकिया मोड़ के पास राखड़ से लदा एक हाइवा ट्रक सवारियों से भरे ऑटो पर पलट गया. हादसे में अब तक तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हुए हैं. घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बाहर निकालकर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया.

हादसे में अब तक तीन लोगों की मौत और तीन घायल

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकुमार मीणा ने बताया कि रात करीब 8 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनभद्र की ओर से आ रहा एक ट्रक सड़क किनारे खड़े ऑटो पर पलट गया है. उस समय ऑटो में यात्रियों को बैठाया जा रहा था. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया. हादसे में अब तक तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और तीन लोग घायल हुए हैं. वहीं, ट्रक के नीचे अन्य लोगों के दबे होने की आशंका को देखते हुए बचाव अभियान जारी है.

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हादसे के चलते दो घंटे के बाद हुआ वाहनों का आवागमन शुरू

थाना अध्यक्ष वैद्यनाथ सिंह ने बताया कि मृतकों में मोहन राजभर (52), अंजना (35) और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल है. पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे के चलते सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा ट्रक और टेंपो को हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली गई. रेस्क्यू ऑपरेशन और सड़क को दोबारा चालू करने में करीब दो घंटे का समय लगा , जिसके बाद वाहनों का आवागमन शुरू किया गया.