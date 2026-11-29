उत्तर प्रदेश में आगमी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो चुकीं हैं. इस बीच आज बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल (एस) प्रयागराज में विजय संकल्प रैली का आयोजन कर रही है. जिसे पार्टी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल संबोधित करेंगी. इस रैली के माध्यम से पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी.

शहर के सरदार पटेल मैदान में सुबह 11 बजे आयोजित रैली में पार्टी के विधायक और सभ नेता मौजूद रहेंगे. इसके अलावा रैली में लाखों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे. पार्टी की नजर कुर्मी-पटेल मतदाताओं को साधाने पर है.

यह भी पढ़ें: आराधना मिश्रा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, कांग्रेस अध्यक्ष ने दी मंजूरी

पार्टी की ताकत और सीटों पर पकड़ है लक्ष्य

इस रैली के माध्यम से पार्टी बीजेपी के साथ अपनी सीटों की संख्या को लेकर दबाव बना सकती है. इसके साथ ही अपने बेस वोट बैंक कुर्मी-पटेल पर भी पार्टी की निगाह है. इसलिए ही पार्टी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं. पार्टी संगठन की मजबूती के साथ ही अपनी राजनीतिक ताकत को दर्शाना भी लक्ष्य है.

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल ने बताया कि इस रैली के माध्यम से पिछड़े, दलित, शोषित और वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करने तथा उन्हें शासन और समाज में उचित भागीदारी दिलाने की लड़ाई को मजबूती दी जाएगी.

17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी अपना दल

2022 के विधानसभा चुनाव में अपना दल (एस) 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 12 सीटों पर जीत हासिल की थी. पांच सीटों पर वह दूसरे नंबर पर थी. इसके अलावा रामपुर की सवार सीट उसने उपचुनाव में जीती थी. जिसके बाद उसके 13 विधायक हैं. पार्टी सूत्रों का मानना है कि इस बार उसे ज्यादा सीटों पर लड़ना है. इसलिए बीजेपी पर दबाव की रणनीति से काम होगा.

फिलहाल अपना दल (एस) को कितनी सीटों पर बीजेपी से हरी झंडी मिली है, यह तय नहीं है. लेकिन जल्द इसको लेकर स्थिति साफ होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: BHU में बनारस बिनाले का शुभारंभ, CM योगी बोले- साफ नीयत से बरसती है कृपा