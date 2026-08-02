44 लाख के बीमा क्लेम के लालच में पत्नी की हत्या, पति समेत चार गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 44 लाख रुपये के बीमा क्लेम के कथित लालच में पत्नी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. पुलिस के मुताबिक पति ने मृतका के चचेरे भाई और दो अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले बीमा कराया, फिर दवा दिलाने के बहाने पत्नी को घर से ले जाकर कार से कुचलकर हत्या कर दी और वारदात को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की. तीन दिन की जांच के बाद पुलिस ने पति समेत चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

29 जुलाई को ललपुरा थाना क्षेत्र के पौथिया नहर मार्ग स्थित बैठका धाम मंदिर के पास सड़क किनारे रीता का शव मिला था. शुरुआती तौर पर मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा था, लेकिन मृतका के पिता की तहरीर के बाद पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की. पुलिस के मुताबिक हत्या की साजिश करीब दो महीने पहले रची गई थी. 26 जून को रीता के नाम 44 लाख रुपये की बीमा पॉलिसी कराई गई.

अर्टिगा कार से मृतका कई बार कुचलकर की पत्नी की हत्या

आरोप है कि बीमा क्लेम की रकम हासिल करने के लिए पति अमर सिंह, मृतका के चचेरे भाई अमित गुप्ता, पुष्पेंद्र सोनी और अभय सिंह ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया. वारदात की रात पति दवा दिलाने के बहाने रीता को घर से लेकर गया, जहां पहले से मौजूद आरोपियों ने अर्टिगा कार से कई बार कुचलकर उसकी हत्या कर दी.

इसके बाद शव सड़क किनारे छोड़कर आरोपी फरार हो गए. तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल सर्विलांस और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार और एक सिम कार्ड भी बरामद किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के शरीर पर 12 से अधिक बाहरी चोटें और गंभीर अंदरूनी चोटों की पुष्टि हुई है. पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है.

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तकनीकी साक्ष्यों और तीन दिन की जांच के बाद हत्या का हुआ खुलासा

हमीरपुर का यह मामला सिर्फ एक हत्या का खुलासा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित आपराधिक साजिश का पर्दाफाश भी है. पुलिस का दावा है कि वारदात को सड़क हादसा दिखाकर बीमा क्लेम हासिल करने की तैयारी थी, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों और तीन दिन की जांच ने पूरी कहानी सामने ला दी. फिलहाल पुलिस ने पति समेत चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

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