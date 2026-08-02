#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद में नीट छात्र ने की खुदकुशी, आम के बाग में मिला शव

मुरादाबाद में नीट छात्र ने की खुदकुशी, आम के बाग में मिला शव

Moradabad News In Hindi: मुरादाबाद में मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET) की तैयारी कर रहे छात्र की खुदकुशी का मामला सामने आया है, छात्र का शव आम के बाग में फंदे से लटका मिला है. 

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 02 Aug 2026 08:53 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र में NEET की तैयारी कर रहे 19 साल के छात्र का शव आम के बाग में फंदे से लटका मिला है. छात्र घर से कोचिंग जाने की बात कहकर निकला था. कुछ देर बाद उसने दोस्तों को अपनी लोकेशन भेजी. जब दोस्त मौके पर पहुंचे तो छात्र मृत मिला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना छजलैट थाना क्षेत्र के दाढ़ी महमूदपुर गांव के पास की है. बताया गया कि अमरोहा के चक्क घी नगला गांव का रहने वाला 19 वर्षीय अनस NEET की तैयारी कर रहा था. हमेशा की तरह वह शुक्रवार को घर से कोचिंग जाने की बात कहकर निकला था. कुछ देर बाद उसने अपने दोस्तों को अपनी लोकेशन भेजी. दोस्त जब बताए गए स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने अनस को आम के बाग में फंदे से लटका देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

देवरिया में आंबेडकर प्रतिमा विवाद में 3 पुलिसकर्मी निलंबित, मौके पर 10 थानों की फोर्स तैनात

पीएम रिपोर्ट में फांसी लगाने से छात्र की मौत की पुष्टि

वहीं, छात्र की खुदकुशी की सूचना मिलते ही छजलैट थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाया है और पंचनामा कार्रवाई कर लाश को पोस्टमार्टम लिए भिजवाया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्र की वजह फांसी लगाना सामने आई है, फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

केमिस्ट्री में कम अंक आने से परेशान था छात्र

परिजनों के मुताबिक, अनस ने इस साल इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी और NEET की तैयारी कर रहा था. बताया जा रहा है कि केमिस्ट्री में कम अंक आने और स्क्रूटनी के बाद भी रिजल्ट में कोई बदलाव न होने से वह परेशान था. हालांकि, पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. परिवार का कहना है कि घर में किसी तरह का कोई विवाद नहीं था. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.

पुलिस कर रही कार्रवाई

घटना को लेकर मुरादाबाद एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने कहा कि, पुलिस की शुरूआती जांच में सामने आया है कि छात्र नीट की तैयारी कर रहा था और कक्षा 12वीं में केमिस्ट्री विषय में कम अंक आने और स्क्रूटनी के बाद भी रिजल्ट में कोई बदलाव न होने से वह परेशान था. मामले में जांच जारी है, जांच के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

यूपी में मिशन-27 को लेकर AIMIM ने कसी कमर, उठाया ये बड़ा कदम

About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
Read More
Published at : 02 Aug 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
Moradabad News UP NEWS UP Police NEET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद में नीट छात्र ने की खुदकुशी, आम के बाग में मिला शव
मुरादाबाद में नीट छात्र ने की खुदकुशी, आम के बाग में मिला शव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मिशन-27 को लेकर AIMIM ने कसी कमर, उठाया ये बड़ा कदम
यूपी में मिशन-27 को लेकर AIMIM ने कसी कमर, उठाया ये बड़ा कदम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद पुलिस ने तैयार की कांवड़ मोबाइल वैन, 24 घंटे करेगी गश्त
मुरादाबाद पुलिस ने तैयार की कांवड़ मोबाइल वैन, 24 घंटे करेगी गश्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सऊदी अरब में यूपी के लाल की मौत, 45 दिन से शव का इंतजार
सऊदी अरब में यूपी के लाल की मौत, 45 दिन से शव का इंतजार
Advertisement

वीडियोज

Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Mannat:😱Vikrant की सुरक्षा की बड़ी जंग, अपनों के ही खिलाफ Mannat ने उठाया बड़ा कदम #sbs
Bollywood News: क्या राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुप्त चुप तरीके से कर ली थी शादी? दिग्गज पत्रकार का दावा, चिरंजीवी ने कैसे खोला था राज? (01.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी
महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी
टेलीविजन
'तुम हर जगह कमाल करोगी...', प्रिंस नरूला ने पत्नी युविका चौधरी पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट
प्रिंस नरूला ने पत्नी युविका चौधरी पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट
महाराष्ट्र
कांग्रेस नेता के X पोस्ट पर FIR, महाराष्ट्र साइबर ब्रांच ने शुरू की जांच
कांग्रेस नेता के X पोस्ट पर FIR, महाराष्ट्र साइबर ब्रांच ने शुरू की जांच
इंडिया
शुभेंदु, जंतर-मंतर प्रोटेस्ट…, JeM ऑपरेटिव की साजिश के खुलासे से हड़कंप
शुभेंदु, जंतर-मंतर प्रोटेस्ट…, JeM ऑपरेटिव की साजिश के खुलासे से हड़कंप
महाराष्ट्र
सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ की चोरी, राज ठाकरे का दावा
सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ की चोरी, राज ठाकरे का दावा
हेल्थ
Girlfriend Period Blood: गर्लफ्रेंड का पीरियड ब्लड फ्रीज कर रहा ये शख्स, इससे कैसे बढ़ेगी उम्र?
गर्लफ्रेंड का पीरियड ब्लड फ्रीज कर रहा ये शख्स, इससे कैसे बढ़ेगी उम्र?
शिक्षा
IGNOU में एडमिशन का एक और मौका, 16 अगस्त कर सकते हैं आवेदन
IGNOU में एडमिशन का एक और मौका, 16 अगस्त कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget