मुरादाबाद में नीट छात्र ने की खुदकुशी, आम के बाग में मिला शव

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र में NEET की तैयारी कर रहे 19 साल के छात्र का शव आम के बाग में फंदे से लटका मिला है. छात्र घर से कोचिंग जाने की बात कहकर निकला था. कुछ देर बाद उसने दोस्तों को अपनी लोकेशन भेजी. जब दोस्त मौके पर पहुंचे तो छात्र मृत मिला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना छजलैट थाना क्षेत्र के दाढ़ी महमूदपुर गांव के पास की है. बताया गया कि अमरोहा के चक्क घी नगला गांव का रहने वाला 19 वर्षीय अनस NEET की तैयारी कर रहा था. हमेशा की तरह वह शुक्रवार को घर से कोचिंग जाने की बात कहकर निकला था. कुछ देर बाद उसने अपने दोस्तों को अपनी लोकेशन भेजी. दोस्त जब बताए गए स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने अनस को आम के बाग में फंदे से लटका देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

देवरिया में आंबेडकर प्रतिमा विवाद में 3 पुलिसकर्मी निलंबित, मौके पर 10 थानों की फोर्स तैनात

पीएम रिपोर्ट में फांसी लगाने से छात्र की मौत की पुष्टि

वहीं, छात्र की खुदकुशी की सूचना मिलते ही छजलैट थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाया है और पंचनामा कार्रवाई कर लाश को पोस्टमार्टम लिए भिजवाया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्र की वजह फांसी लगाना सामने आई है, फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

केमिस्ट्री में कम अंक आने से परेशान था छात्र

परिजनों के मुताबिक, अनस ने इस साल इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी और NEET की तैयारी कर रहा था. बताया जा रहा है कि केमिस्ट्री में कम अंक आने और स्क्रूटनी के बाद भी रिजल्ट में कोई बदलाव न होने से वह परेशान था. हालांकि, पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. परिवार का कहना है कि घर में किसी तरह का कोई विवाद नहीं था. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.

पुलिस कर रही कार्रवाई

घटना को लेकर मुरादाबाद एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने कहा कि, पुलिस की शुरूआती जांच में सामने आया है कि छात्र नीट की तैयारी कर रहा था और कक्षा 12वीं में केमिस्ट्री विषय में कम अंक आने और स्क्रूटनी के बाद भी रिजल्ट में कोई बदलाव न होने से वह परेशान था. मामले में जांच जारी है, जांच के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

यूपी में मिशन-27 को लेकर AIMIM ने कसी कमर, उठाया ये बड़ा कदम