पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती के बीच सपा का पहला रिएक्शन, ममता बनर्जी को लेकर किया दावा

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शुरुआती रुझानों में ही भारतीय जनता पार्टी ने सुबह दस बजे तक बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया हैं, जिसके बाद बीजेपी यहां एक बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिख रही हैं. जिस पर समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने बंगाल में ममता बनर्जी की ही जीत का दावा किया है.

अवधेश प्रसाद ने बंगाल चुनाव के नतीजों के बीच दावा किया कि बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी पूरी शक्ति लगा दी और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश की, बावजूद इसके बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी की ही सरकार बनेगी.

बंगाल चुनाव पर क्या बोले अवधेश प्रसाद

सपा सांसद ने न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में कहा, "बंगाल के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म करने का और बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए अधिकारों को खत्म करने का पूरी तरह से प्रयास किया है और जिस तरह से केंद्र से कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी बहुत बड़ी मात्रा में और उन्होंने वोटो में गड़बड़ी करने का प्रयास कराया लेकिन, इसके बावजूद ममता जी निश्चित तौर से चुनाव जीतेंगीं"

Ayodhya, Uttar Pradesh: Samajwadi Party MP Awadhesh Prasad says, "In the Bengal elections, the BJP government have tried their best to abolish democracy and the rights given by Babasaheb Bhimrao Ambedkar... Mamata Banerjee will definitely win the elections" pic.twitter.com/2FqiHU1O1G — IANS (@ians_india) May 4, 2026

बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बंगाल में टीएमसी की जीत का दावा करते आए हैं. अखिलेश यादव ने बंगाल चुनाव में गड़बड़ी का अंदेशा भी जताया और कहा कि इस बार जनता का चुनाव होने जा रहा है, दीदी थी दीदी हैं और दीदी ही रहेंगी.

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बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आज 4 मई को वोटों की गिनती चल रही है. सुबह 11 बजे तक भारतीय जनता पार्टी 165 सीटों पर आगे चल रही है जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी 123 सीटों पर आगे बनी हुई है. वहीं भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के बीच जबरदस्त टक्कर दिख रही है. इस सीट पर कभी शुभेंदु अधिकारी तो कभी ममता बनर्जी लीड बना रही हैं. दोनों के बीच वोटों का काफी कम अंतर है.

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