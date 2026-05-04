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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा: हाईराइज सोसाइटी में आग लगने पर कैसे संभाले कमान? स्थानीय निवासियों को दी गई ट्रेनिंग

नोएडा: हाईराइज सोसाइटी में आग लगने पर कैसे संभाले कमान? स्थानीय निवासियों को दी गई ट्रेनिंग

Greater Noida News: मॉक ड्रिल के दौरान प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन भी कराया गया, जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर का सही इस्तेमाल, आग लगने पर शुरुआती नियंत्रण के तरीके भी सिखाए गए.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 04 May 2026 08:14 AM (IST)
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नोएडा और ग्रेटर नोएडा शहर की हाईराइज सोसाइटियों में आए दिन आग लगने की घटनाएं सामने आती है. कई बार आग इतनी ऊँचाई पर होती है कि वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अक्सर फायर उपकरणों पर सवाल खड़े होने लगते हैं. आग लगने की घटनाओं से निपटने के लिए अब स्थानीय लोगों ने ही तैयारी शुरू कर दी हैं 

रविवार को ला रेजीडेंशिया सोसायटी के सेंट्रल पार्क में फायर सेफ्टी ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने हिस्सा लिया. सोसायटी के निवासी सुमिल जलोटा ने बताया कि परिसर में कुछ दिन पहले ही एक फ्लैट में आग लगने का हादसा हुआ है. जिसकी वजह से फ्लैट का सारा सामान जलकर राख हो गया था. 

आग लगने की घटनाओं पर मॉक ड्रिल

सुमिल जलौटा ने कहा कि इस घटना पर संज्ञान लेते हुए सोसायटी के निवासी और एक्स आर्मी मैन बिजॉय त्रिपाठी ने लोगों को आग लगने की स्थिति में अपनाए जाने वाले जरूरी कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. घबराने के बजाय शांत रहकर सही निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण होता है. 

ड्रिल के दौरान प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन भी कराया गया, जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर का सही इस्तेमाल, आग लगने पर शुरुआती नियंत्रण के तरीके, और सुरक्षित तरीके से बिल्डिंग खाली कराने की प्रक्रिया समझाई. साथ ही, इमरजेंसी एग्जिट, अलार्म सिस्टम और फायर सेफ्टी उपकरणों के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया. 

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महिलाओं और बच्चों को दी गई जानकारी

इस दौरान महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से प्रशिक्षित और जागरूक किया गया, ताकि वे किसी भी आपात स्थिति में खुद को सुरक्षित रख सकें और दूसरों की मदद भी कर सकें. लोगों को बताया गया कि छोटी-छोटी लापरवाहियां, बिजली के उपकरणों का गलत इस्तेमाल या ज्वलनशील वस्तुओं को खुले में रखना, बड़े हादसों का कारण बन सकती हैं. 

इसके अलावा ड्रिल का उद्देश्य केवल जानकारी देना ही नहीं, बल्कि लोगों में आत्मविश्वास पैदा करना भी था, ताकि वे किसी भी आपात स्थिति का सामना समझदारी से कर सकें. निवासियों ने पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे सभी लोग सतर्क और तैयार रहें.

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Published at : 04 May 2026 08:14 AM (IST)
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