उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है. प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में धूप निकलने की वजह से गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से पारा 36 डिग्री के पार चला गया है और लोगों को अच्छी खासी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश को लेकर भविष्यवाणी की है.

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आज 24 सितंबर को पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन अगले 24 से 48 घंटों में पूर्वांचल में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में आज कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है.

आज किन जिलों में होगी बारिश?

इस दौरान प्रदेश के किसी हिस्से में भारी बारिश या मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी नहीं दी गई है. प्रदेश में आज सोनभद्र, मीरजापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, संत रविदास नगर और वाराणसी में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है.

आने वाले दिनों में एक बार फिर से बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, हालांकि कहीं बहुत तेज बारिश होने का अनुमान है. जिसके चलते तापमान पर भी इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा. आईएमडी ने अगले पांच दिनों में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई ख़ास बदलाव के संकेत नहीं दिए हैं.

अगले पांच दिन कैसा रहेगा मौसम?

25 सितंबर को भी पश्चिमी यूपी में मौसम के शुष्क रहने और पूर्वांचल के कुछ जिलों में हल्की-फुल्की बारिश के आसार बने हुए हैं. 26 सितंबर को बारिश का सिलसिला पश्चिमी यूपी की ओर भी बढ़ता दिख रहा है. इस दिन प्रदेश के दोनों संभागों में बारिश का अनुमान है. पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में तेज बारिश हो सकती है.

इन जिले में सबसे अधिक रहा तापमान

प्रदेश में 29 सितंबर तक दोनों सभांगों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. हालांकि मानसून अब अलविदा कह चुका है, ऐसे में कहीं भी बहुत तेज बारिश की चेतावनी नहीं है. बीते 24 घंटों में कानपुर और उरई में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इटावा, हमीरपुर और प्रयागराज में पारा 36 के पार रहा.

