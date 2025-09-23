हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'बेल मिली है, बरी नहीं हुए…', आजम खान की जेल से रिहाई पर BJP विधायक आकाश सक्सेना का बयान

'बेल मिली है, बरी नहीं हुए…', आजम खान की जेल से रिहाई पर BJP विधायक आकाश सक्सेना का बयान

Azam Khan News: बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि मैं उनकी पैरवी कर रहा हूं कि जिनकी जमीनों को आजम खान ने अपने व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए जौहर विश्वविद्यालय में जबरदस्ती मिला लिया.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 23 Sep 2025 07:03 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान सीतापुर जेल से 23 महीने बाद रिहा होकर बाहर निकल आए हैं. सपा नेता आजम खान की रिहाई को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल है और नेताओं की प्रतिक्रियाएंरही हैं. इसी बीच रामपुर से बीजेपी विधायक और आजम खान के धुर्र विरोधी माने जाने वाले आकाश सक्सेना का भी बयान सामने आया है.

बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना से जब पूछा गया कि आजम खान लगभग 2 साल बाद जमानत पर जेल से रिहा होकर रामपुररहे हैं. अब रामपुर की सियासत किस तरफ जाएगी? इस सवाल पर बीजेपी विधायक ने कहा कि ये उनका अपना निर्णय है कि वो क्या करते हैं, मैंने हमेशा से ही हम न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं और उसके हर निर्णय का बहुत सम्मान करते हैं. वहीं बीजेपी विधायक ने कहा कि अभी बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं. जो पैरवी है वो बहुत मजबूती से पहले भी चल रही थी और आगे भी बहुत मजबूती से चलेगी.

बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना से जब पूछा गया कि आजम खान के खिलाफ आप पैरोकारी कर रहे हैं तो कितने मुकदमे हैं, कितने मुकदमों में सजा हो गई है और कितने मुकदमे अभी ट्रायल पर हैं? इस पर बीजेपी विधायक ने कहा कि पहली बात तो मैं आजम खान के विरुद्ध पैरोकारी नहीं कर रहा, मैं आजम खान के द्वारा जो किए गए कृत थे उसके विरुद्ध पैरवी कर रहा हूं और मैं उन गरीब मुसलमानों की पैरवी कर रहा हूं. मैं उन रामपुर के गरीब दलित भाइयों की पैरवी कर रहा हूं. रामपुर के गरीब जो पिछड़े हैं उनकी पैरवी कर रहा हूं कि जिनकी जमीनों को आजम खान ने अपने व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए जौहर विश्वविद्यालय में जबरदस्ती मिला लिया.

आजम खान के नाम का कोई महत्व नहीं- आकाश सक्सेना

वहीं बीजेपी विधायक से जब पूछा गया कि यूपी पंचायत चुनवा और विधानसभा चुनाव पर आजम खान के बाहर आने की कितना असर पड़ेगा. इस सवाल पर आकाश सक्सेना ने कहा अब आजम खान के नाम का या आजम खान कोई बहुत ज्यादा महत्व इसलिए नहीं है कि जनता पूरी तरीके से यह जान चुकी है कि इनके द्वारा जो किए गए काम थे किस तरीके से इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में अपने आप को सरकार से ऊपर मानते हुए रामपुर में वो वो काम किए जिसने कभी जीवन में कोई सोच नहीं सकता था. इसका सीधा संदेश जनता को है, 10, 20 और 50 लोगों की बात हम छोड़ दें क्योंकि उन 10-20 और 50 लोगों का कोई ईमान कोई धर्म नहीं है.

और पढ़ें
Published at : 23 Sep 2025 07:01 PM (IST)
Tags :
BJP UP NEWS Akash Saxena AZam Khan SAMAJWADI PARTY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
बॉलीवुड
National Film Awards: रानी मुखर्जी को ज्यादा कैश, शाहरुख खान को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
रानी मुखर्जी को बड़ा इनाम, शाहरुख को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने संन्यास से लिया यू-टर्न, फिर से खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने संन्यास से लिया यू-टर्न, फिर से खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
बॉलीवुड
National Film Awards: रानी मुखर्जी को ज्यादा कैश, शाहरुख खान को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
रानी मुखर्जी को बड़ा इनाम, शाहरुख को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने संन्यास से लिया यू-टर्न, फिर से खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने संन्यास से लिया यू-टर्न, फिर से खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट
विश्व
Shashi Tharoor: डोनाल्ड ट्रंप के करीबी पीटर नवारो के टैरिफ वाले बयान पर भड़क गए शशि थरूर, जानें क्या कहा?
ट्रंप के करीबी पीटर नवारो के टैरिफ वाले बयान पर भड़क गए शशि थरूर, जानें क्या कहा?
बिहार
अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा 100 करोड़ का मानहानि नोटिस, क्या था PK का आरोप?
अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा 100 करोड़ का मानहानि नोटिस, क्या था PK का आरोप?
यूटिलिटी
Uidai New Aadhaar App: UIDAI लाया नया Aadhaar ऐप, अब काम होंगे और भी आसान, जानें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?
UIDAI लाया नया Aadhaar ऐप, अब काम होंगे और भी आसान, जानें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?
ट्रेंडिंग
अंग्रेजी वाली मैडम के डांस से मच गया बवाल! ठुमके देख यूजर्स बोले- संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है- वीडियो वायरल
अंग्रेजी वाली मैडम के डांस से मच गया बवाल! ठुमके देख यूजर्स बोले- संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget