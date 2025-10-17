हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से राहुल गांधी की मुलाकात, अब केशव प्रसाद मौर्य ने कसा तंज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहरिओम वाल्मीकि के परिजनों से राहुल गांधी की मुलाकात, अब केशव प्रसाद मौर्य ने कसा तंज

Keshav Prasad Maurya ने राहुल गांधी की हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाक़ात को लेकर निशाना साधा और कहा उनके इस व्यवहार को देश कभी माफ नहीं करेगा. सरकार पीड़ितों के साथ है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 17 Oct 2025 01:24 PM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज फतेहपुर में मॉब लिचिंग में मारे गए हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की और उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की. इस मुलाकात को लेकर सियासत शुरू हो गई हैं. यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसे लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा. 

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी की हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाक़ात पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने अहंकारी और संवेदनहीन बताया, इस दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया कि आपके (राहुल गांधी) इस घिनौने व्यवहार को देश कभी माफ नहीं करेगा.

राहुल गांधी पर साधा निशाना

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पूरे मामले पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा- 'राहुल गांधी जी का अहंकार और संवेदनहीनता एक बार फिर सामने आई है. पीड़ित परिवार के दुख को भी राजनीति और फोटोशूट का मंच बना दिया गया.'

उन्होंने आगे लिखा- 'जनता सब देख रही है, आपके इस घिनौने व्यवहार को देश कभी माफ़ नहीं करेगा. सरकार पीड़ितों के साथ है, अपराधियों को किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा.'  

देश का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी ने उन पीड़ित परिवारों का मजाक बना दिया है. वो इस देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं. वहां जाकर वह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं. कांग्रेस पार्टी लाशों पर राजनीति करती है. 

वहां के वाल्मीकि परिवार भी राहुल गांधी से यही कह रहे थे कि यहां आकर राजनीति ना करो. अर्बन नक्सल का जो यह आचरण राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियां अपना रही हैं उनको इसका जवाब बिहार में भी मिलेगा.

बता दें कि 2 अक्टूबर को रायबरेली में कथित तौर पर हरिओम वाल्मीकि की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें पिटाई से बचने के लिए उसे राहुल गांधी का नाम लिया. लेकिन, फिर भी आरोपियों ने उसे नहीं छोड़ा और उसकी मौत हो गई. 

Published at : 17 Oct 2025 01:24 PM (IST)
