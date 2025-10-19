हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVideo: मौत से नहीं, काम से डर लगता है! मां ने सफाई के लिए डांटा तो टॉवर पर चढ़ गई लड़की, वीडियो वायरल

Video: मौत से नहीं, काम से डर लगता है! मां ने सफाई के लिए डांटा तो टॉवर पर चढ़ गई लड़की, वीडियो वायरल

Viral Video: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में दीपावली की सफाई को लेकर मां की डांट से नाराज लड़की मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई. पुलिस और लोगों ने समझाकर करीब एक घंटे बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा. देखें वीडियो.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 19 Oct 2025 12:08 PM (IST)
UP News: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक लड़की अपनी मां से नाराज होकर अचानक मोबाइल के टॉवर पर चढ़ गई. वजह भी हैरान करने वाली थी. दरअसल मां ने उसे दीपावली की सफाई न करने पर फटकार लगा दी थी. इस मामूली बात ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

इलाके में मचा हड़कंप 

जानकारी के अनुसार, यह घटना मिर्जापुर शहर के एक मोहल्ले की है. घर में दीपावली की तैयारियां चल रही थीं. मां अपनी बेटी से सफाई करने को कह रही थी, लेकिन लड़की किसी बात से नाराज थी और उसने सफाई करने से मना कर दिया. इस पर मां ने उसे डांट दिया. बस, इसी बात से गुस्से में आकर लड़की घर से निकल गई और कुछ ही देर बाद पास में बने मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई.

 
 
 
 
 
जब लोगों ने उसे टॉवर पर चढ़ते देखा, तो इलाके में हड़कंप मच गया. देखने वालों की भीड़ जमा हो गई. किसी ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और नीचे से लड़की को आवाज देकर समझाने की कोशिश करने लगी. पर वह नीचे आने से मना कर रही थी. वह लगातार कह रही थी कि उसे किसी ने नहीं समझा और अब वह खुद को नुकसान पहुंचाएगी.

एक घंटे के बाद लड़की नीचे उतरी

करीब एक घंटे तक समझाने-बुझाने के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने उसे शांत कराया. एक महिला पुलिसकर्मी ने बड़ी सावधानी से बात करते हुए लड़की को नीचे उतरने के लिए तैयार किया. आखिरकार लड़की सुरक्षित नीचे आ गई. पुलिस ने उसे परिजनों के हवाले कर दिया और परिवार को भी समझाया कि बच्चों से प्यार और संवाद के साथ बात करनी चाहिए. 

Published at : 19 Oct 2025 12:08 PM (IST)
Mirzapur UP NEWS VIRAL VIDEO
