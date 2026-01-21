WATCH: प्रयागराज विमान घटना का LIVE VIDEO आया सामने, पैराशूट ने ऐसे बचाई दो जिंदगियां

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारतीय वायुसेना का एक प्रशिक्षण माइक्रोलाइट विमान उड़ान के दौरान अचानक नियंत्रण खो बैठा और शहर के बीचोंबीच, केपी कॉलेज के पीछे बने तालाब में जा गिरा. विमान गिरते ही जोरदार धमाके जैसी आवाज हुई, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए. अब इस घटना का एक वीडियो सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि कैसे विमान, तालाब में गिरा. इस दौरान विमान के पैराशूट खुल गए थे.

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी.जानकारी के मुताबिक, विमान ने शुरुआत में सामान्य तरीके से उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही क्षणों में इसका नियंत्रण बिगड़ गया और यह तेजी से नीचे आते हुए केपी कॉलेज के पीछे बने तालाब में गिर गया.

घटना के समय विमान में दो पायलट सवार थे. वहीं, जोरदार धमाके जैसी आवाज के कारण मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई. चार लोगों ने तुरंत तालाब में कूदकर पायलटों को विमान से बाहर निकाला.डीसीपी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि एक एयर फोर्स का माइक्रोलाइट 2-सीटर एयरक्राफ्ट संगम से उड़ान भरने के बाद वापस लौट रहा था. अचानक विमान का नियंत्रण बिगड़ गया और यह केपी कॉलेज के पीछे बने तालाब में जा गिरा. विमान में दो पायलट सवार थे, जो पूरी तरह सुरक्षित हैं. मौके पर कोई आम नागरिक घायल नहीं हुआ.

Prayagraj Air Force Plane पर क्या बोली पुलिस?

डीसीपी ने कहा कि जैसे ही सूचना मिली, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और सुरक्षा कड़ी कर दी. स्थानीय थाना पुलिस और अन्य रेस्क्यू टीमें भी मौके पर मौजूद थीं. हादसे के समय स्थानीय लोगों की तत्परता और साहस ने पायलटों की जान बचाई.डीसीपी ने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है और वायुसेना भी हादसे की जांच कर रही है. यह विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था और यह घटना बेहद अचानक हुई.

एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि दोपहर करीब 12:15 बजे उन्हें जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी. बाहर देखने पर उन्होंने देखा कि विमान तालाब में गिर गया है. आसपास के लोग तुरंत तालाब में कूदे और मिलकर दोनों पायलटों को सुरक्षित बाहर निकाला और कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ.