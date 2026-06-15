यूपी चुनाव में AIMIM का बड़ा दांव, ओवैसी के नेता बोले- 'सीट बेल्ट बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है'

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा बयान दिया है. वारिस पठान का कहना है कि AIMIM पूरी ताकत और मजबूती के साथ यूपी के चुनावी मैदान में उतरेगी. वहीं, महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर उन्होंने गहरा दुख व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.

AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है. हमारी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव पूरी ताकत और जोर-शोर से लड़ेगी. जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम पहले ही शुरू हो चुका है.

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यूपी में AIMIM को मिल रहा समर्थन- वारिस पठान

वारिस पठान ने बताया कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और लखनऊ से बहराइच होते हुए मटेरा पहुंचे हैं, जहां उनकी जनसभा हुई. पठान ने दावा किया कि पार्टी की सभाओं में जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है और आगामी चुनावों में एआईएमआईएम मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी.

चुनाव से पहले बहराइच में गरजे ओवैसी

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीफ एक्सपोर्ट के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला किया है. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह गाय की सुरक्षा और धार्मिक पहचान से जुड़े मुद्दों का इस्तेमाल अपनी सुविधा के हिसाब से करती है, जबकि पशुपालन सेक्टर से जुड़ी आर्थिक सच्चाइयों को नजरअंदाज करती है. एक जनसभा में ओवैसी ने सरकारी बयानों में विरोधाभास पर सवाल उठाए और कहा कि सार्वजनिक बहस राजनीतिक संदेशों के बजाय तथ्यों, संवैधानिक सिद्धांतों और पारदर्शिता पर आधारित होनी चाहिए.

राजनीतिक भाषणों में गाय के महत्व और उसे 'माता' मानने की बात बार-बार दोहराने का ज़िक्र करते हुए, ओवैसी ने सार्वजनिक बयानों और आर्थिक गतिविधियों के बीच विरोधाभास को चुनौती दी. उन्होंने तर्क दिया कि गाय की सुरक्षा पर चर्चा को खेती, पशुपालन और पशुधन अर्थव्यवस्था की व्यापक सच्चाइयों से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कई राज्यों में अहम भूमिका निभाते हैं.

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