'बहुसंख्यक अवाम जहर हो गया...', अखिलेश यादव के सांसद ने बीजेपी का जिक्र कर दिया भड़काऊ बयान

समाजवादी पार्टी (सपा) के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने मुरादाबाद दौरे के दौरान एक विवादित बयान देकर राजनीतिक माहौल गरमा दिया है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर समाज में विभाजन पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी द्वारा फैलाए गए जहर का असर देश के बहुसंख्यक समाज पर पड़ा है.

सपा सांसद जावेद अली खान ने कहा कि आज देश में धर्म के आधार पर लोगों के बीच आपसी विश्वास कमजोर हुआ है. बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाया है जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दूरी बढ़ी है. उन्होंने कहा बहुसंख्यक समाज काफी हद तक जहर हो गया है. धर्म के आधार पर लोगों का एक-दूसरे पर भरोसा टूट गया है.

सपा सांसद ने कहा कि उनकी पार्टी उन क्षेत्रों में भी अपने संगठन को मजबूत करने और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेगी, जहां अल्पसंख्यक आबादी कम और हिंदू आबादी अधिक है. उन्होंने कहा कि ऐसे इलाकों में कार्यकर्ताओं को लोगों को समझाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी.

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संभल जैसे क्षेत्रों में लोगों का समर्थन पहले से ही पार्टी के साथ रहा

जावेद अली खान ने संभल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां समाजवादी पार्टी को अपनी बात रखने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के समय से ही पार्टी का मजबूत जनाधार रहा है. उन्होंने कहा कि संभल जैसे क्षेत्रों में लोगों का समर्थन पहले से ही पार्टी के साथ रहा है, लेकिन अन्य इलाकों में भी पार्टी संवाद और जनसंपर्क अभियान चलाएगी.

बीजेपी के नैरेटिव और राजनीति का असर लोगों की सोच पर पड़ा

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि बीजेपी के नैरेटिव और राजनीति का असर लोगों की सोच पर पड़ा है. उनके अनुसार उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसा वातावरण बना है, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच आपसी भरोसे को नुकसान पहुंचा है.

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