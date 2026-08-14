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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मुंगेरी लाल के हसीन सपने', शिवपाल यादव के आजम खान वाले बयान पर बोले संजय निषाद

'मुंगेरी लाल के हसीन सपने', शिवपाल यादव के आजम खान वाले बयान पर बोले संजय निषाद

UP Politics: आजम खान को गृह मंत्री बनाने के बारे में शिवपाल यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा, "मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं. किसी को भी कुछ भी बना दो.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 14 Aug 2026 07:07 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के रामपुर जेल में बंद आजम खान को उत्तर प्रदेश का गृहमंत्री बनाने के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. मंत्री संजय निषाद ने शिवपाल यादव के बयान को मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया है और समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव पर निशाना साधा है.

आजम खान को गृह मंत्री बनाने के बारे में शिवपाल यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा, "मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं. किसी को भी कुछ भी बना दो. जब सत्ता था तो बनाया नहीं. आज के दिन में बहुत देर हो गई आते-आते. कब से आजम खान जेल में बंद हैं... अब सिर्फ वोट लेना है और उनके साथ अन्याय करना है. अपने समय में आजम खान आजम खान थे. कई बार सरकार बनवाई और बदले में उन्होंने धोखा पाया..."

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आजम खान को यूपी का गृहमंत्री बनाने का दावा

दरअसल, समाजवादी पार्टी के नेता और जसवंतनगर विधायक शिवपाल सिंह बीते दिनों जेल में बंद पार्टी के सीनियर नेता आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे थे. समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान से जेल में मुलाकात के बाद कहा कि सपा सरकार बनी तो आजम खान को गृहमंत्री बनाएंगे.

यूपी में सपा की सरकार बनाने का किया आह्वान

शिवपाल यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया. शिवपाल यादव ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताना है और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनानी है. उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को गृहमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी दी जाएगी.

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Published at : 14 Aug 2026 07:01 AM (IST)
Tags :
संजय निषाद UP NEWS Shivpal Yadav UP POLITICS
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