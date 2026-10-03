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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रेमानंद महाराज के आश्रम से जुड़ा नया मामला, नाबालिग लड़की लापता

प्रेमानंद महाराज के आश्रम से जुड़ा नया मामला, नाबालिग लड़की लापता

वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के आश्रम से एक नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है. जबकि इससे पहले हाथरस के एक युवक के लापता होने का आरोप लग चुका है.

Written By : अनिल सारस्वत |  Updated at : 03 Oct 2026 12:11 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन प्रेमानंद महाराज के आश्रम में अब एक नाबालिग लड़की के गायब होने का मामला सामने आया है. नोएडा से पहुंचे परिजनों ने आशंका जताई है कि उनकी बेटी आश्रम पहले भी आ चुकी है, लेकिन इस बार वापस नहीं पहुंची.

इससे पहले हाथरस के अनुज चौधरी के लापता होने का भी मामला सामने आ चुका है. अब इन दोनों घटनाओं के बाद स्थानीय स्तर पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गयीं हैं.

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क्या है पूरा मामला ?

वृंदावन पहुंचे नोएडा निवासी उमेश सिंह का दावा है कि उनकी बेटी 15 अगस्त को घर से यह कहकर निकली थी कि वह प्रेमानंद महाराज के आश्रम जा रही है, लेकिन इसके बाद से वह वापस घर नहीं लौटी.

बेटी की तलाश में पिता उमेश सिंह परिजनों के साथ वृंदावन पहुंचे और श्री हित राधा केली कुंज आश्रम के बाहर जानकारी लेने का प्रयास किया. पिता का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी को आश्रम में देखा नहीं है, लेकिन उन्हें आशंका है कि उनकी बेटी, जो प्रेमानंद महाराज की बड़ी भक्त थी, आश्रम में हो सकती है.

परिवार को अनहोनी की आशंका 

परिजनों के मुताबिक, युवती पहले भी घर से गई थी, लेकिन बाद में वापस लौट आई थी. इस बार कई सप्ताह बीत जाने के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल सका है. परिवार ने नोएडा पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है.उमेश सिंह ने कहा कि परिवार लगातार बेटी की तलाश कर रहा है और उन्हें किसी अनहोनी की चिंता सता रही है. उन्होंने पुलिस और संबंधित लोगों से बेटी को तलाशने में मदद की अपील की है.

लगातार दूसरा मामला 

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब प्रेमानंद महाराज के आश्रम से जुड़े हाथरस निवासी अनुज चौधरी के करीब तीन महीने से लापता होने का मामला भी सामने आया है. उसके परिजन भी आश्रम के बाहर पहुंचे और धरना दिया। इस मामले में परिजनों ने आश्रम प्रबंधन पर बेटे से मुलाकात नहीं कराने के आरोप लगाए हैं.

हालांकि, नोएडा की युवती के आश्रम में होने की अभी पुष्टि नहीं हुई है. परिवार की शिकायत और उसके बाद पुलिस जांच से ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी की वह प्रेमानंद के आश्रम में आई भी थी या नहीं. 

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Published at : 03 Oct 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Premanand Maharaj
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