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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में BJP के 100 विधायकों की टिकट पर खतरा, सर्वें ने चौंकाया

यूपी में BJP के 100 विधायकों की टिकट पर खतरा, सर्वें ने चौंकाया

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के आंतरिक सर्वे में कई विधायकों की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है. सूत्रों की माने तो बीजेपी इस चुनाव में मौजूदा सौ से ज्यादा विधायकों के टिकट काट सकती हैं.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 03 Oct 2026 11:48 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई हैं, ऐसे में सबकी नजरें टिकट बंटवारे को लेकर टिकी हुई है. सभी राजनीतिक दल इसे लेकर काफी सतर्क नजर आ रहे हैं. वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस बार यूपी में 100 विधायकों का टिकट काट सकती है. पार्टी के आंतरिक सर्वे में कुछ विधायकों की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है. ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी. 

बीजेपी पूरी तैयारी के साथ विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है. इसके लिए पार्टी की ओर से कई राउंड के सर्वे कराए जा रहे हैं. जमीनी स्तर पर भी पार्टी के मौजूदा विधायकों के कामकाज की स्थिति को परखा जा रहा है. जानकारी के मुताबिक़ बीजेपी के आंतरिक सर्वे में कई विधायकों की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई हैं. ऐसे में बीजेपी यूपी में भी गुजरात मॉडल लागू कर सकती है. 

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सौ से ज्यादा विधायकों की टिकटों पर खतरा

सूत्रों के मुताबिक यूपी में बीजेपी के 100 विधायकों के टिकट पर खतरा मंडरा रहा है. अगर किसी विधायक का स्थानीय संगठन के साथ अनबन की स्थिति है या लोगों के अंदर उन्हें लेकर आक्रोश है और उनके ख़िलाफ एंटी इनकंबेंसी का फ़ैक्टर काम कर रहे हैं तो उसका टिकट काटा जा सकता है. यहीं नहीं कई सिटिंग विधायकों के टिकटों को भी बदला जा सकता है. 

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बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट से बजा अलार्म

इसके साथ ही बीजेपी की नज़र उन सीटों पर भी है जिन पर 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था. ऐसी सीटों में से भी कम से कम 50 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों को बदल सकती है. दावा है कि इस बार बीजेपी नए चेहरों पर दांव लगा सकती है और कुछ युवाओं को मौका दे सकती है. इससे पार्टी पर एंटी इनकंबेंसी का असर कम हो सकता है. जेनजी को ध्यान में रखते हुए पुराने चेहरों की जगह युवाओं को मौका दिया जा सकता है. 

दावा है कि यूपी चुनाव से पहले प्रदेश की तमाम सीटों पर बीजेपी के आंतरिक सर्वे में कई विधायकों की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है. ऐसे में पार्टी कोई रिक्स नहीं उठाना चाहती है. इसके साथ ही आरएसएस कार्यकर्ताओं और तमाम पदाधिकारियों से भी विधायकों को लेकर फ़ीडबैक लिया जा रहा है. यूपी में बीजेपी कई राउंड के सर्वे करा रही है. ऐसे में आने वाले समय में पार्टी में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं. 

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About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 11:48 AM (IST)
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