दिल्ली में वेलेंटाइन डे मनाने वाले हो जाएं सावधान, VHP ने लव जिहाद के षडयंत्र को लेकर किया आगाह

विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में वैलेंटाइन डे पर लव जिहाद करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि वो किसी उत्सव के विरोधी नहीं हैं लेकिन आज प्रेम की आड़ में लव जिहाद का षडयंत्र चल रहा है, जहां हमारी भोली-भाली बहनों को जाल में फंसाया जा रहा है. ऐसे लोगों से सावधान रहे.

वीएचपी इंद्रप्रस्थ (दिल्ली) के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने वैलेंटाइन डे को लेकर हिंदू समाज के लिए एक अहम संदेश जारी किया और कहा कि विश्व हिन्दू परिषद किसी विशेष 'डे' या उत्सव को मनाने के विरोध में नहीं है, अपितु इसके नाम पर परोसी जा रही पाश्चात्य अश्लीलता, सार्वजनिक स्थलों पर फूहड़ता और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के हनन के सख्त खिलाफ है.

पहचान छिपाकर लव जिहाद का षडयंत्र

हिंदू समाज को सचेत करते हुए सुरेंद्र गुप्ता ने दावा किया आजकल हिन्दू महिलाओं को फंसाकर दूसरे धर्मों के लोग लव जिहाद कर रहे हैं. ऐसे लोगों को महिलाओं को सावधान रहने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि आज के दौर में प्रेम की आड़ में 'लव जिहाद' का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जहां विधर्मी तत्व अपनी पहचान छिपाकर और झूठे प्यार का स्वांग रचकर हमारी भोली-भाली बहनों को जाल में फंसा रहे हैं.

लड़कियों और महिलाओं का आह्वान

वीएचपी नेता ने आह्वान किया कि यदि किसी भी हिंदू बहन को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो या कोई विधर्मी उसे प्रताड़ित कर रहा हो, तो वह बिना किसी संकोच के बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकती है. उनकी निजता का पूरा ख्याल रखा जाएगा.

उन्होंने पूर्ण विश्वास दिलाया कि वीएचपी या बजरंग दल के पास सहायता मांगने वाली बहनों की गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी और समाज की मर्यादा एवं सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले ऐसे विधर्मियों का संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा 'समुचित इलाज' सुनिश्चित किया जाएगा.

